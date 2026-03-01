Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Israel ataca IránEl milagro de la doctora QuirogaCelta - LyonComercios vigueses con historia: ArjerizSalarios en Galicia
instagramlinkedin

Balonmano

El Automanía, a romper una racha de ocho partidos sin victorias

Redacción

Cangas

El Automanía Luceros recibe este mediodía (13 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los castellanoleoneses Álvarez Trujillo y Casado López) al Culleredo en busca de un triunfo que rompa con su negativa racha de resultados, que le ha llevado a encadenar ocho jornadas sin saborear las mieles de la victoria. El conjunto que dirige Adrián Méndez ha visto reducida su ventaja sobre el descenso a solamente tres puntos, por lo que el duelo de hoy se antoja vital para poder mantener e incluso incrementar ese colchón sobre sus rivales directos en la lucha por la permanencia.

Adrián Méndez recupera efectivos –el lateral Iago Iglesias– para este duelo, en el que seguirá teniendo la baja ya conocida de Denís, además de la del extremo Eloy, con una subluxación en el hombro. La convocatoria estará compuesta, pues, por los porteros Javi Fernández y Antón; los extremos Xurxo, Martín Fuentes, Josemi y Cristian; los primeras líneas Iago, Rahim, Mendu, Doder, Salva, Moro y Xandre; y los pivotes Giráldez, William y Juan Rodríguez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cirujana baionesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
  2. «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
  3. Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
  4. «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
  5. La atención oncohematológica sale del hospital: 120 pacientes ya reciben terapias y seguimiento fuera del Álvaro Cunqueiro
  6. El TSXG niega a un opositor exámenes de otros años al ser identificativos por la caligrafía
  7. El Celta se enfrentará al Olympique de Lyon en octavos de final de la Europa League
  8. La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía

Cerca de 480 hectáreas contribuyen a bajar la huella de carbono de la industria

Cerca de 480 hectáreas contribuyen a bajar la huella de carbono de la industria

La lucha diaria de la familia de Mara, de 4 años: "Si no peleas, no hay recursos"

La lucha diaria de la familia de Mara, de 4 años: "Si no peleas, no hay recursos"

Galicia se lanza a la energía de olas y mareas con una plataforma experimental para situarse «a la vanguardia» de Europa en renovables marinas

Galicia se lanza a la energía de olas y mareas con una plataforma experimental para situarse «a la vanguardia» de Europa en renovables marinas

Una mudanza al futuro para el buque pesquero «Loitador»: así ha sido su renovación integral

Una mudanza al futuro para el buque pesquero «Loitador»: así ha sido su renovación integral

Balance de las ayudas de la Xunta por la ola de incendios del verano: 20 millones de euros y casi un millar de beneficiarios

Balance de las ayudas de la Xunta por la ola de incendios del verano: 20 millones de euros y casi un millar de beneficiarios

El Frigoríficos reserva piezas para medirse al Barcelona

El Frigoríficos reserva piezas para medirse al Barcelona

Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos

Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos

Promega despega en el sector aeroespacial con un pedido en Estados Unidos para la rival de Elon Musk

Promega despega en el sector aeroespacial con un pedido en Estados Unidos para la rival de Elon Musk
Tracking Pixel Contents