El Automanía, a romper una racha de ocho partidos sin victorias

El Automanía Luceros recibe este mediodía (13 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los castellanoleoneses Álvarez Trujillo y Casado López) al Culleredo en busca de un triunfo que rompa con su negativa racha de resultados, que le ha llevado a encadenar ocho jornadas sin saborear las mieles de la victoria. El conjunto que dirige Adrián Méndez ha visto reducida su ventaja sobre el descenso a solamente tres puntos, por lo que el duelo de hoy se antoja vital para poder mantener e incluso incrementar ese colchón sobre sus rivales directos en la lucha por la permanencia.

Adrián Méndez recupera efectivos –el lateral Iago Iglesias– para este duelo, en el que seguirá teniendo la baja ya conocida de Denís, además de la del extremo Eloy, con una subluxación en el hombro. La convocatoria estará compuesta, pues, por los porteros Javi Fernández y Antón; los extremos Xurxo, Martín Fuentes, Josemi y Cristian; los primeras líneas Iago, Rahim, Mendu, Doder, Salva, Moro y Xandre; y los pivotes Giráldez, William y Juan Rodríguez.