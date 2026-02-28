Balonmano / Primera Nacional
El Bueu se mide al Porriño con la novedad en la lista de Martiño
El canterano regresa a las pistas tras haber superado su grave lesión | Los de Montes quieren borrar la derrota ante el Xiria
La presencia de Martiño es la principal novedad en la convocatoria del Bueu Atlético para el partido que esta tarde (19 horas, pabellón Pablo Herbello, con el arbitraje de los castellanoleoneses Álvarez Trujillo y Casado López) afronta ante el Porriño. El canterano regresará a las pistas tras haber superado una grave lesión en el hombro, y se unirá al central Brais, que también abandona la enfermería.
Luis Montes ha llamado, pues, a los porteros Julio y Raúl; los extremos Diego, Adri, Pedro, Vicente Enrique y Martiño; los pivotes Rubén y Asier; y los primeras líneas Samu, Roque, Lluque, Brais, Gándara, Pepe y Cadilla.
Con estos efectivos la escuadra buenense intentará borrar la imagen ofrecida el pasado fin de semana en Carballo, cayendo por 45-25 ante el Xiria en una de las mayores goleadas encajadas en los últimos años. El Bueu Atlético, octavo con 22 puntos, aún mantiene sus aspiraciones de escalar puestos en la tabla, toda vez que tiene el quinto puesto –ocupado por el Granitos Ibéricos– a solamente tres puntos.
