«No soy el jugador de más calidad. Si estoy aquí ha sido por trabajo»

—¿Le ha costado tomar esta decisión?

La verdad es que no, porque el club me lo ha puesto infinitamente fácil. Me iba a incorporar a mi nuevo trabajo en abril o mayo, pero al final se aceleró el proceso y ha tocado ahora. Es un fastidio porque quería estar al cien por cien con el equipo pero los compañeros lo han entendido. Al final también llevo dos años entrenando con dolor por una tendinopatía en el hombro y todo suma.

—¿Por qué anunciarlo ahora y no esperar hasta final de Liga?

Porque esta es la última semana en la que estaré en todos los entrenamientos con el grupo y en la que tengo la seguridad de ir convocado. A partir de ahora estaré solo tres días y ya quedará a criterio técnico, o en función de que haya algún compañero con molestias, pero lo lógico es que entre Martín [Fuentes]. Es una oportunidad para él.

—Usted ya lo conoce de estas dos temporadas.

Y está más que preparado. Lleva tres años en la dinámica del primer equipo y tiene calidad más que suficiente. Le falta la confianza de coger el rol de arriba y de no estar a caballo del Luceros y del Cangas. Yo lo viví hace siete años en el Teucro y no te sientes al cien por cien dentro del equipo.

Arón Díaz en las gradas del pabellón de O Gatañal con las zapatillas que colgará. / Santos Álvarez

—En todo caso la idea es que siga vinculado al club pero en otra faceta como recuperador y preparador físico.

Sí, de hecho el lunes ya empiezo con la readaptación de Denís. Todo lo que vaya pudiendo aportar estaré ahí porque tanto Lino [Gallego, fisioterapeuta] como Dani [Malvido, preparador físico] están hasta arriba. Mi labor principal será la de readaptador, ese paso entre el alta médica y el alta deportiva. Y seguirá tres horas a la semana con la preparación física de la base.

—¿Con qué se queda de esta experiencia en el Cangas?

Buf, ha sido muy fuerte. Para mí es una pasada estar aquí, jugando más o menos minutos y con un rol más o menos importante. Ya solo vivir en el pueblo, hablar con la gente, sentirse querido. Todo el mundo se involucra mucho con el club, te apoyan y es algo de agradecer.

Me quedo con muchos momentos. Cada partido, cada victoria, son un recuerdo

—Lalín, Teucro, Ribeiro, Puerto Sagunto y Cangas. Supongo que la valoración que hace de su trayectoria deportiva es positiva.

Sí, estoy más que satisfecho. Si me lo cuentan hace seis o siete años me muero de la risa. Me considero un jugador muy trabajador, comprometido, es raro que me pierda un entrenamiento. Todo eso te hace más fuerte para ganarte un sitio porque no soy el jugador de más calidad de la plantilla y encima compartiendo puesto con Arnau.

—¿Con qué recuerdo se queda en este tiempo en Cangas?

Con muchos, con las victorias del año pasado en casa ante Torrelavega y Granollers, con partidos que ganas para romper una mara racha. Pero también con la salvación. Cada partido y cada victoria te deja un recuerdo.

El lalinense efectúa un lanzamiento en un amistoso del mes de enero ante el Póvoa. / Santos Álvarez

—Menudo partido para despedirse, el de mañana ante el Barcelona.

Sí, pero tampoco lo tomo como un adiós porque seguiré entrenando. Eso sí, asumo que si Martín está toda la semana la prioridad para jugar la tendrá él.

—Volviendo a la realidad, la victoria ante el Huesca les ha dado la vida.

Era una finalísima. A mucha gente no le gusta catalogarlo así, pero es la realidad. Eran los dos puntos y el golaverage, y viendo estos últimos años en los que todo se decide por los enfrentamientos directos esos puntos son muy importantes.

—Está siendo una temporada con mucha irregularidad en su juego, son capaces de lo mejor y de lo peor.

Creo que no terminamos de sacar el potencial que podemos tener y eso nos lastra. A nosotros un parcial en contra nos condena más que a otro equipo. Creo que es una irregularidad más a nivel mental que en el juego.