El Alondras más solidario en el apartado goleador

El gol en Cangas es cosa de todos. Así lo dicen las estadísticas a la hora de analizar el reparto anotador de un Alondras que descansa este fin de semana desde la tranquilidad que le ofrece su presencia en los puestos de promoción de ascenso a Segunda RFEF. Los rojiblancos, quintos en la tabla clasificatoria con 33 puntos en su casillero, han marcado 32 tantos en las 22 jornadas disputadas hasta la fecha, unas cifras que lo sitúan como el cuarto equipo más realizador de la categoría. Por encima de ellos solamente se encuentran Arosa (40) Compostela (37) y Céltiga (35).

Más allá de que hasta 13 jugadores del equipo cangués hayan visto puerta, lo cierto es que Rafa Villaverde sí dispone de un artillero. Y ese no es otro que Luismi, quien en su segunda etapa en las filas alondristas ha asumido con experiencia su papel en el frente del ataque. Con el doblete ante el Montañeros que sirvió a los suyos para hacerse con la victoria tras culminar una remontada en el descuento ya son ocho los goles marcados por el exfutbolista de la UD Ourense. Es el quinto en la clasificación del pichichi de Tercera, liderada curiosamente por un exalondrista como Adrián Rodríguez (Céltiga), autor de 12 tantos.

Lucas Camba, segundo en el ranking rojiblanco

El siguiente jugador en el ranking alondrista ha aportado la mitad de tantos que Luismi, y no es otro que el joven Lucas Camba, ahora mismo concentrado con la selección gallega para disputar la fase final nacional de la Copa de las Regiones UEFA. Son cuatro dianas las que ha anotado el excéltico. Con tres se sitúan otros tantos jugadores: Yelco, Javi Pereira y Manufre, si bien han necesitado un número diferente de partidos para marcarlos, 15 en el caso del primero, 18 en el segundo y 20 en el tercero.

Los siguientes en la lista son Martín Rafael y dos defensas como Aitor Aspas y Guille, con dos tantos. Este último ha destapado el tarro de las esencias en las últimas jornadas, al marcar tanto ante el Arteixo como frente al Montañeros, y en ambos casos con goles de bella factura. Un poco más abajo se sitúan Abel, Víctor, Ube y Rocha, que han aportado un gol cada uno de ellos. El tanto número 32 corresponde a un defensor del Boiro en propia meta.

Así pues, únicamente hay seis futbolistas del equipo morracense que todavía no se han estrenado de cara a la portería contraria. Tres de ellos son defensas como Diego, Guime y Kopa. Otros dos ocupan posiciones en el centro del campo como Adri Hernández y Adrián Juncal. Y el último de ellos es el canterano Íker, que apenas ha disputado 42 minutos distribuidos en cuatro partidos en lo que va de temporada.