El ADFS Bueu busca su cuarta victoria seguida ante el Narón

La Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu buscará esta tarde (16-30 horas, pabellón Pablo Herbello) ante el Cidade de Narón la que sería su cuarta victoria consecutiva. La escuadra que dirige Ricardo Sanjorge se encuentra en su mejor momento de la temporada tras ganar cinco de sus seis últimos compromisos, incluyendo el de la semana pasada por la mínima (0-1) ante el tercer clasificado de la competición, el Ribeira.

Los buenenses, con 31 puntos, están cerca de atar la permanencia y se mueven en la octava posición de la tabla.