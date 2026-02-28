Fútbol sala / Tercera División
El ADFS Bueu busca su cuarta victoria seguida ante el Narón
Redacción
Bueu
La Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu buscará esta tarde (16-30 horas, pabellón Pablo Herbello) ante el Cidade de Narón la que sería su cuarta victoria consecutiva. La escuadra que dirige Ricardo Sanjorge se encuentra en su mejor momento de la temporada tras ganar cinco de sus seis últimos compromisos, incluyendo el de la semana pasada por la mínima (0-1) ante el tercer clasificado de la competición, el Ribeira.
Los buenenses, con 31 puntos, están cerca de atar la permanencia y se mueven en la octava posición de la tabla.
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
- Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
- Los trabajadores de Stellantis Vigo se quedan sin paga variable: Filosa comunica su decisión tras los malos resultados de 2025
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- La atención oncohematológica sale del hospital: 120 pacientes ya reciben terapias y seguimiento fuera del Álvaro Cunqueiro