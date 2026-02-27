El Frigoríficos crece desde las alas

Es una de las principales armas del Frigoríficos como corresponde por otra parte a cualquier equipo de Quique Domínguez. El juego con los extremos es una de las grandes apuestas del cuadro cangués

Cinco victorias y un empate, y el denominador común en la mayor parte de estos resultados positivos de la predominancia del juego con los extremos. El número de goles anotado desde esas posiciones suele ser un buen baremo del rendimiento ofrecido por el Frigoríficos del Morrazo, toda vez que refleja el juego colectivo, la circulación de balón para llegar hasta la segunda línea, y, en ocasiones, la posibilidad de lanzar el contraataque. Pero también puede ofrecer alguna pista del resultado final. Ante el Bada Huesca los cangueses igualaron sus mejores guarismos con los 14 tantos marcados por sus exteriores y batieron su récord de lanzamientos, un total de 21. La moneda, como era de prever, acabó cayendo a su favor.

Frente al cuadro oscense el técnico pontevedrés apostó los 60 minutos por el dúo formado por Nicolo D’Antino y Arnau Fernández. Y ambos respondieron. Hasta en 21 ocasiones tuvieron la oportunidad de lanzar, con un 8/12 para el italiano y un 6/9 para el catalán, que llegaba a este encuentro mermado por sus problemas en la mano derecha, que le impidieron jugar la práctica totalidad del choque de la semana pasada ante el Viveros Herol Nava. Gallardo y Aron Díaz se quedaron en la recámara.

Anteriormente el Cangas ya había alcanzado esas cifras en su triunfo en Torrelavega (28-30). Entonces D’Antino se había disparado hasta los 10 goles de 11 lanzamientos (cuatro de ellos, eso sí desde los siete metros), mientras que en el otro lado Arnau anotaba cuatro tantos sin fallo. El italiano entró en esa jornada en el siete ideal de la Liga Asobal.

Arnau, destacado ante el Caserío Ciudad Real

En la victoria ante el Caserío Ciudad Real (34-25) el Frigoríficos volvió a volcar su juego en las zonas exteriores. En esta ocasión Arnau Fernández fue su punta de lanza con dobles dígitos (10 goles de 11 lanzamientos) y una nominación para estar en el siete ideal de ese fin de semana. D’Antino se quedó en dos goles de tres lanzamientos y Gallardo en 1/2 en un partido en el que destacó también el central Manu Pérez, con 9 dianas.

El primer triunfo del Frigoríficos en esta temporada, el de la tercera jornada de Liga ante el Bada Huesca (32-27), fue una demostración coral en la que nuevamente los extremos tuvieron su relevancia. Arnau hizo un inmaculado 6/6 y D’Antino se quedó en un 5/8. La estrella de ese encuentro fue el polivalente Santi López, autor de ocho goles de nueve lanzamientos, con Pérez entre los destacados al aportar seis de ocho. En Puente Genil (28-34) fueron once los goles desde los extremos, a pesar de la baja de última hora de Arnau Fernández. Aron lo sustituyó para marcar tres goles de siete lanzamientos, pero el desequilibrio llegó desde el otro lado. Gallardo marcó cuatro tantos sin fallo y D’Antino los mismos, pero en cinco intentos. Pérez lideró a los suyos con nueve goles.

El empate ante el Cuenca se produjo en un encuentro de mucho juego de primera línea, como demuestran los 9 goles de Pérez y los 6 de Rivero. Desde los extremos Arnau se quedó sin marcar, Gallardo lo hizo en una ocasión y D’Antino en tres.

También hubo derrotas a pesar de buenas actuaciones de los extremos, como en Nava (34-33 a pesar de los 12 goles desde las alas) o ante el Valladolid (29-30, con 13 tantos de los extremos).