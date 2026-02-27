El As de Guía encaja su segunda derrota ante el Persianas Morrazo

El Restaurante As de Guía encajó de forma sorpresiva su segunda derrota de la temporada al caer por 4-2 ante el Persianas Morrazo en el encuentro de la pasada jornada aplazado por el mal tiempo. El vigente campeón de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña compensó el pinchazo con un contundente triunfo este pasado fin de semana ante el A Centoleira (13-1) que lo deja provisionalmente en la segunda plaza de la Primera División, una categoría en la que se aplazaron tres encuentros.

Ahora el As de Guía suma 15 puntos, uno menos que el líder, el AP Training, que tiene un partido menos, el pendiente ante el Bar Moaña/Etéreo Dj’s/Pazo A Toxeiriña. El Persianas Morrazo, por su parte, es tercero con 13 puntos y también un encuentro menos que el As de Guía.

Resultados y clasificaciones de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña. / FDV

El Crispametal, por su parte, se aupó a la quinta posición al imponerse por 8-4 al Northcoast Barbershop/Orquesta Magos, mientras que el A Camelia/A Carriola endosó un 9-1 al Decoraciones Fernández que le sirve para estrenar su casillero y dejar el farolillo rojo en manos de su rival.

En Segunda División no hubo sorpresas. Lirón Store Bueu, Fermonavi Nexohaüs e Inmobiliaria Grupró saldaron con éxito sus respectivos compromisos ante tres escuadras de la zona baja de la tabla como Rápido de Jalleira (9-4), A Chalana de Kuman (5-4) y Bar Anxo (4-3). Semilla Negra y Máikel&Best firmaron tablas y en la zona intermedia vencieron Piscicasa FC y Electricidad Bermúdez.