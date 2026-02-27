Arón Díaz se retirará a final de temporada

Arón Díaz Ledo colgará las zapatillas al término de la presente temporada. El extremo del Frigoríficos del Morrazo se retirará por motivos laborales para centrarse en un nuevo camino académico y profesional incompatible con la práctica deportiva, pero que, no obstante, le permitirá seguir ligado al club en otra faceta. El lalinense se integrará en la estructura deportiva de la entidad en el área de preparación física y readaptación de lesiones, reforzando un departamento que cada año va ganando un mayor peso dentro del Cangas.

Formado en las filas del Lalín, pasó por las filas del Teucro, del Ribeiro (con el que fue máximo anotador de Primera Nacional con 233 goles) y del Puerto Sagunto antes de fichar hace dos años por el Cangas. En el conjunto de O Morrazo ha disputado un total de 44 partidos con 36 goles en su haber, elevando sus números en la Liga Asobal a los 74 encuentros disputados con 94 dianas.

“No hay mejor sitio para dejar de ser jugador y sentir que cumplí un sueño. Llevo muy dentro todo lo que viví aquí: el pabellón, la gente, los compañeros… y solo tengo palabras de agradecimiento”, señala el propio jugador, que ahora en esos agradecimientos “para el club y la directiva por la confianza y, especialmente, para la afición, por no dejar nunca de empujar, también cuando más lo necesitábamos”. A la vez, envió un mensaje para el futuro más próximo, que no es otro que el de que “aún quedan tres meses de trabajo duro en la lucha por la permanencia, y voy a seguir dando el cien por cien con esta camiseta hasta el último día”.

"Agradecemos su entrega y profesionalidad durante estos años"

Desde el club el director deportivo del Balonmán Cangas, Óscar Fernández, asegura que “solo tenemos palabras de agradecimiento para Arón por su entrega y profesionalidad durante estos dos años. Fue un jugador y un trabajador siempre dispuesto a ayudar y, por eso, es otro de los que encarnó a la perfección el cien por cien ADN Cangas”.El dirigente manifestó haber entendido perfectamente la situación personal del lalinense y por eso “le deseamos lo mejor en su futuro profesional, y seguirá vinculado a nosotros en la preparación física”.

Noticias relacionadas

La de Arón Díaz Ledo es la única baja confirmada del Frigoríficos del Morrazo de cara a la próxima temporada. La entidad ya ha cerrado cinco renovaciones (Ivan Panjan, Martín Gayo, Arnau Fernández, Santi López y Javi García) y sigue trabajando para mantener el bloque de la actual plantilla.