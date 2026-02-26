Balonmano / Liga Nexus Asobal
Últimas entradas disponibles para el Cangas-Barça: precios y dónde comprar para el partido del domingo
Los billetes para no socios pueden sacarse en la web del club o en la plataforma clubber
Redacción
Cangas
Las entradas para el público en general en el duelo Cangas-Barça de este domingo siguen vendiéndose a buen ritmo y están cerca de agotarse. Los interesados aún pueden hacerlo online a través de la web del club o de la plataforma clubber. El precio es de 30 euros para adultos, 18 para los juveniles y 10 para infantiles. Los socios del Balonmán Cangas entran gratis.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Uno de los mayores expertos en cirugía de mama robótica opera en Vigo
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos