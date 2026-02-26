Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano / Liga Nexus Asobal

Últimas entradas disponibles para el Cangas-Barça: precios y dónde comprar para el partido del domingo

Los billetes para no socios pueden sacarse en la web del club o en la plataforma clubber

Público de O Gatañal en un partido de esta temporada.

Público de O Gatañal en un partido de esta temporada. / Santos Álvarez

Redacción

Cangas

Las entradas para el público en general en el duelo Cangas-Barça de este domingo siguen vendiéndose a buen ritmo y están cerca de agotarse. Los interesados aún pueden hacerlo online a través de la web del club o de la plataforma clubber. El precio es de 30 euros para adultos, 18 para los juveniles y 10 para infantiles. Los socios del Balonmán Cangas entran gratis.

