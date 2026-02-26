Fútbol / Preferente Futgal
El Moaña encadena tres derrotas consecutivas y entra en crisis
Los de Rafa Vázquez, que llegaron a estar seis jornadas sin perder, suman ahora cuatro sin ganar | Su calendario se complica ahora
Redacción
Tres derrotas consecutivas y cuatro jornadas sin ganar han abortado la reacción que había experimentado el Club Deportivo Moaña tras la llegada de Rafa Vázquez a su banquillo. El conjunto celeste ha vuelto a caer a los puestos de descenso –suma 23 puntos– en busca de un punto de inflexión que le permita recuperar las buenas sensaciones y resultados de semanas anteriores.
Los moañeses venían de seis semanas puntuando, con tres victorias y otros tantos empates para salir del peligro. Pero ahora suma tres pinchazos ante Porriño, Villalonga y el último ante el Atlético Arnoia que lo dejan en una situación complicada. Y es que ahora tiene una fase exigente del calendario en la que deberá medirse a Lemos (sexto), Valladares (noveno) y Atios (líder).
Suscríbete para seguir leyendo
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Uno de los mayores expertos en cirugía de mama robótica opera en Vigo
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos