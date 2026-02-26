El Moaña encadena tres derrotas consecutivas y entra en crisis

Tres derrotas consecutivas y cuatro jornadas sin ganar han abortado la reacción que había experimentado el Club Deportivo Moaña tras la llegada de Rafa Vázquez a su banquillo. El conjunto celeste ha vuelto a caer a los puestos de descenso –suma 23 puntos– en busca de un punto de inflexión que le permita recuperar las buenas sensaciones y resultados de semanas anteriores.

Los moañeses venían de seis semanas puntuando, con tres victorias y otros tantos empates para salir del peligro. Pero ahora suma tres pinchazos ante Porriño, Villalonga y el último ante el Atlético Arnoia que lo dejan en una situación complicada. Y es que ahora tiene una fase exigente del calendario en la que deberá medirse a Lemos (sexto), Valladares (noveno) y Atios (líder).