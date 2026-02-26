El Beluso se desmelena para escapar del peligro

Dos partidos para coger sensaciones en sendas derrotas ajustadas ante Antela y Atios y otros dos para desmelenarse ofensivamente y sumar victorias que le permiten escapar de la zona de peligro. La Cultural Deportiva Beluso ha destapado el tarro de las esencias y ha dado un golpe encima de la mesa en dos jornadas en las que ha pasado por encima de dos rivales directos como Sporting Celanova y Cented Academy en cuanto a marcador se refiere. La escuadra de Bruno Gago carbura acumulando la friolera de nueve dianas en estos dos últimos fines de semana.

El salto en la tabla de los celestes ha sido considerable. Son decimoprimeros con 31 puntos en su casillero y una ventaja de ocho sobre la zona de descenso, que marca el Club Deportivo Moaña con 23. Entre medias, los de Gago han dejado a Alertanavia, Choco y al propio Cented Academy, todos ellos con 25 puntos.

«El resultado es engañoso», reconoce, no obstante, el técnico buenense al referirse al 5-0 del domingo ante el Cented. «Ellos nos dieron un meneo con balón en la primera parte, pero no tuvieron profundidad ni ocasiones claras. Y nosotros nos adelantamos pronto y cada vez que robábamos teníamos una oportunidad clara», relata. Así llegaron los cuatro primeros goles antes del descanso, además de ocasiones de Santi, Jardí y Pasto. «En la segunda mitad el ritmo ya descendió, hubo más espacios y tuvimos más balón», afirma. Y con el 5-0 el panorama se despejó por completo para firmar el fin de las hostilidades.

Un tramo decisivo del calendario

Lo cierto es que tras enfrentarse a los dos primeros clasificados de la categoría por aquel entonces –Antela y Atios– Bruno Gago tenía que claro que el siguiente tramo del calendario podría resultar decisivo. «Estos tres partidos que nos venían eran fundamentales. Hemos ganado dos y asegurado, además, el golaverage. Y ahora nos queda cerrarlo el domingo ante el Tyde», señala. Los tudenses tienen 22 puntos y son decimosextos, en posiciones de descenso. «Si ganamos nos pondríamos con 34 puntos y ahí sí ya tendríamos un colchón importante sobre el descenso», señala.

Más allá de haber mantenido la portería a cero ante Celanova y Cented, la clave para los de O Morrazo ha estado en su descomunal pegada en estos partidos. Nueve dianas, con un reparto de responsabilidades ya habitual entre esta plantilla. Jardí ha sido el autor de tres de ellos, Paredes y Millán han firmado un doblete, y Lope y Pasto han anotado un gol cada uno. «Es uno de los cambios que he notado con respecto a los dos primeros partidos», manifiesta el preparador buenense. «En esas semanas nos costaba llegar arriba y ahora lo estamos haciendo con bastante gente, mínimo con tres futbolistas en diferentes alturas. Y así es más fácil encontrar el remate», razona.

«No tenemos un goleador de 20 tantos por temporada, pero sí varios jugadores capaces de llegar a los dobles dígitos. Es importante que todos aporten», afirma. Los números están ahí. Jardí es el pichichi del Beluso con 7 dianas, seguido de Lope, Pasto y Millán con 6 cada uno.