El Patiño suma ocho podios y mete a tres deportistas en el Mundial

El Club Taekwondo Patiño logró un total de ocho medallas en el Campeonato de España de Poomsae, disputado en Sevilla, un éxito al que unió la clasificación de tres de sus deportistas para el próximo Mundial, que se disputará en Corea del Sur. Las elegidas son Sara Pena (trío sénior), Valeria Soto y Sira Ferreira (ambas en el trío cadete).

En cuanto al medallero Sara Pena se alzó con el oro en la modalidad de trío sénior 1, idéntico metal al de Virginia Sixto en trío máster 1. Abel Moreira hizo doblete con oros en parapoomsae y dúo inclusivo.

Sira Ferreira y Valeria Soto sumaron la plata en trío cadete, mientras que el club logró tres medallas de bronce con Aureliano Gil (trío máster 3), Alía Álvarez (trío junior) y Virginia Sixto (Máster 1).