«Fui fuerte al uno para uno y tenía claro que el partido debía acabar ahí»

Acostumbrado a un papel más oscuro, alejado de las estadísticas, Samu Pereiro se vistió la capa de héroe en Huesca para anotar el tanto de la victoria del Frigoríficos a falta de tan solo tres segundos para el final de un igualado choque.

¿Cómo se encuentra del talón y del problema de rodilla sufrido ante el Huesca?

La verdad es que acabé muy mal la primera vuelta y volví con problemas, tardó bastante en recuperar. Pero la mejoría ha sido muy buena. Hemos encontrado el origen del problema y los dolores casi han remitido al cien por cien. En cuanto a la rodilla ha quedado en un susto, una contusión y un edema. Mañana [por hoy] no entrenaré y listo.

Han logrado una victoria clave, importantísima.

Sí, porque al final está todo tan igualado que si estás tres semanas sin puntuar se pasa muy mal. Llevamos tres partidos después de las vacaciones y todo el mundo está puntuando, incluso ese día lo había hecho el Guadalajara. Fue un partido tremendamente igualado y esta vez salió cara.

Venían de competir ante Ademar con un gran primer tiempo, y frente al Nava, pero hacían falta los puntos más que las sensaciones.

Contra el Ademar hicimos una primera parte espectacular y una segunda con mucho que trabajar y mejorar. Es difícil de explicar lo que sucedió, ya no es tanto por juego como algo mental. Y ante el Nava fue un partido igualado que se decidió no por una mala gestión, sino por momentos. En los decisivos nosotros fallamos más que ellos. Faltó precisión, no gestión.

Ya era hora de que la suerte sonriese en un final apretado. Perdieron los dos ante el Nava, el de Ademar, el empate con el Cuenca...

Es cierto, no sé si hay alguno más. La verdad es que en esta ocasión salió bien porque cambiamos la defensa, recuperamos un par de balones y le dimos la vuelta. Ellos pidieron tiempo para hacer jugada y nosotros hicimos lo mismo para la última con 20 segundos. Por suerte nos salió bien.

¿Cómo recuerda esa última acción decisiva?

Quique la preparó en el tiempo muerto y yo tenía bastante claro que el partido tenía que acabar ahí. Vi que había que ir fuerte al uno contra uno, y como los anteriores había ido al punto fuerte decidí ir al débil y salió bien.

Tras marcar se quedó un momento sin llegar a celebrarlo. ¿Era por estar más pendiente de defender, porque no sabía el tiempo que quedaba...?

Estaba pendiente de los segundos que quedaban. Cuando marco solo pienso en bajar porque no tenía referencia del tiempo.

El broche de oro al que posiblemente haya sido su mejor partido en Cangas.

Sí, es mi misma sensación. Estuve bien con Torrelavega o con el Nava allí. No soy un jugador que destaque por los goles, pero en este partido sí estuve algo más fino en el ataque posicional y en el lanzamiento. Estoy contento por la aportación y por la victoria.

Quique apostó por traérselo de Anaitasuna y cuenta plenamente con usted. Supongo que todo es más sencillo con la confianza de un entrenador.

Sí, siento esa confianza, pero también autoexigencia. Al venir avalado por él aumenta mi exigencia, quiero rendir más porque estoy muy agradecido al club y a Quique y quiero darlo todo para lograr los objetivos.

En esta segunda vuelta O Gatañal debe ser un fortín

Suman 11 puntos, siete de ellos a domicilio. Supongo que no es lo que uno espera cuando viene a jugar a un equipo cuyo pabellón es el de O Gatañal.

Pues no me he parado a pensarlo, a ver si nos pasa algo en casa. Sí tengo claro que hay que mejorar y que en esta segunda vuelta o Gatañal debe ser un fortín, sacar más puntos aquí.

El del domingo no parece el mejor partido para lograrlo. ¿Cómo se afronta un choque ante el Barcelona?

Las veces que he jugado contra el Barcelona siempre ha sido con Quique como entrenador, y él los afronta como un partido cualquiera de Liga. Es un club top mundial y es complicado, pero eso no quita que preparemos bien el partido y compitamos.

El atasco en la zona baja es brutal. Siete equipos en un margen de dos puntos.

Es alucinante la igualdad que hay tanto en la parte baja como en la alta. Y eso es lo que te obliga a puntuar y a no estar tres semanas sin hacerlo, a no encadenar derrotas.