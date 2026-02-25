El Frigoríficos avanza en su proyecto 2027: Javi García renueva por un año

En una semana marcada por la dulce resaca del importantísimo triunfo a domicilio ante el Bada Huesca, el Frigoríficos del Morrazo continúa trabajando en los despachos para afianzar su proyecto de cara a la próxima temporada. El club acaba de hacer oficial la continuidad del pivote Javi García, quien de este modo se convierte en la quinta renovación confirmada en los de Quique Domínguez tras las del portero Ivan Panjan, el lateral Martín Gayo, el extremo Arnau Fernández y el primera línea Santi López. El jugador leonés, en la última fase de la recuperación de su grave lesión en el hombro derecho, firma por una temporada más mientras confía en una definitiva vuelta a las pistas tras regresar ante el Nava y no disputar un solo minuto en el duelo del pasado domingo.

“Hemos tenido mala suerte tanto él como nosotros con la lesión, que no nos permitió disfrutar de Javi en la mayor parte de la temporada, pero como nos demostró ante Nava es un jugador comprometido al cien por cien con el club y con el equipo”, señala el director deportivo de la entidad, Óscar Fernández. El pivote leonés se lesionó de gravedad en la segunda jornada de la Liga Nexus Asobal, en Nava. Jugó una semana después ante el Huesca ya con la articulación dañada y luego se vio obligado a pasar por quirófano. A pesar de que el tiempo estimado de recuperación se situaba entre los cinco y los seis meses, Javi García forzó para reaparecer tan solo tres meses y medio después, precisamente ante el Nava.

“Este es uno de los principales motivos para seguir confiando en él, en un jugador que lucha por el Cangas y por sus aficionados”, subraya Fernández. Pero lo cierto es que más allá de los componentes más sentimentales o de compromiso, el valor deportivo del leonés es indudable. “A nivel de juego poco hay que decir. Javi le da al equipo ese plus de calidad como jugador dominante en los seis metros, además de conocer la liga y tener la experiencia que permite ese salto de calidad”, apunta el director deportivo del Frigoríficos del Morrazo.

Javi García arma el brazo para intentar el lanzamiento en el partido Frigoríficos del Morrazo-Viveros Herol Nava. / Gonzalo Núñez

Y es que aunque apenas ha podido dar unas pinceladas de su calidad desde su llegada a Cangas, Javi García es posiblemente uno de los cinco mejores pivotes ofensivos de la competición, un jugador con inteligencia táctica para moverse en la línea de los seis metros, con una gran capacidad para el desmarque y con mucha calidad en el lanzamiento, más allá del trabajo oscuro que pueda desarrollar en los bloqueos. Así lo dejó atisbar en sus primeros pasos en el Ademar y lo confirmó plenamente en la campaña 2020-2021 con el Villa de Aranda en Asobal, alcanzando las 152 dianas en 33 encuentros, su mejor marca hasta la fecha. Ese año le valió para firmar por el Logroño, en donde estuvo tres temporadas antes de aterrizar en O Gatañal.

El jugador leonés, por su parte, asegura haberse sentido “muy cómodo desde el primer día, tanto en el club como en el pueblo. La manera de vivir el balonmano en O Gatañal y el apoyo de la afición hacen que sea fácil apostar por seguir aquí”. De hecho, en una reciente entrevista en FARO reconocía su agradecimiento por el apoyo y la acogida recibidos y aseguraba estar en deuda con club y afición. De hecho el acuerdo para su renovación fue inmediato, dado el interés de las dos partes.

Diez jugadores con contrato en vigor hasta 2027

Su prioridad ahora no es otra que la de acabar su puesta a punto. Ante el Nava forzó y Domínguez lo reservó frente al Huesca por unas molestias para no correr ningún tipo de riesgo. “Ahora lo importante es estar disponible y sumar en esta lucha. Quiero ayudar al equipo en la pelea por la permanencia y, a partir de ahí, seguir creciendo juntos”.

Noticias relacionadas

Con esta renovación el club cangués mantiene una línea de trabajo clara con la prioridad de darle estabilidad al proyecto asegurándose la continuidad del bloque de jugadores de la actual plantilla. Por el momento lo está consiguiendo, ya que son diez los elementos con contrato en vigor la próxima campaña. Son el portero Panjan; el extremo Arnau Fernández; los pivotes Javi García, Pablo Castro y Quintas; el central Santi López; y los laterales Ludman, Pereiro, Valderhaug y Gayo.