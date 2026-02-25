El Domaio da un golpe en la mesa y abre hueco con la zona de peligro

No había conseguido enlazar dos victorias seguidas en toda la temporada, pero una vez lo ha hecho, ha conseguido abrir hueco con respecto a las posiciones de descenso. El Domaio ha dado un golpe encima de la mesa después de haberse impuesto de forma consecutiva al Mos (1-2) y al Caselas (4-1), dos resultados que le han permitido dispararse hasta los 27 puntos, siete por encima de una zona de peligro que delimita el Caldelas con 20, acompañado por un Candeán y un Goián que con 7 y 6 puntos, respectivamente, parecen condenados a jugar en Segunda Futgal la próxima temporada.

El equipo que dirige Miguel del Ojo ha tirado de pegada para sumar ante dos rivales de su liga particular. Los seis goles anotados en dos encuentros dan buena muestra del potencial ofensivo de una escuadra que ha ganado mucho con la incorporación de Jonás (seis goles en nueve partidos), uniéndose a otros referentes de ataque como Pedro o Hamza (ambos con seis dianas en Liga). Con todo, el protagonista en estos últimos duelos ha sido Róber Carracelas, que ha anotado cuatro tantos en estas dos semanas, elevando su cuenta particular de la temporada en el torneo liguero hasta las diez.

Los moañeses son decimosegundos, superando en la tabla a Mos y Ribera (ambos con los mismos puntos que los de Del Ojo) y al Caselas (con 22 puntos). Pero además ya pueden mirar un poco hacia arriba, ya que el Tomiño suma solo un punto más, 28, mientras que Racing Castrelos y Vilaboa se sitúan con 30.