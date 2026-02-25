El Alondras regresa a la fase de ascenso 4 meses después

Y cuatro meses y medio después el Alondras ha regresado a las posiciones que dan derecho a disputar la promoción de ascenso a Segunda RFEF. La victoria ante el Montañeros, unido al hecho de que solamente Arosa y Gran Peña fueron capaces de ganar en la zona media alta de la clasificación, ha disparado a la escuadra rojiblanca a la quinta plaza, que ahora ostenta con 33 puntos. La última vez que había estado entre los cinco primeros fue en la quinta jornada del campeonato. Una derrota ante el Somozas en la sexta lo descabalgó de la zona alta de la tabla. Han tenido que pasar 17 para recuperar ese privilegio.

«De momento estamos cumpliendo. El partido de esta semana valía cuatro puntos, los tres y el golaverage al haber empatado allí. Y fuimos capaces de ganar a un rival que no nos venía nada bien por su forma de jugar», relata un satisfecho Rafa Villaverde. El entrenador del conjunto cangués ahonda en las dificultades de medirse a los norteños, puesto que «ellos te llevan al límite porque te hacen trabajar muchísimo en lo táctico. Ellos y el Lugo B son los equipos más complicados por nuestro estilo».

El Alondras aventaja ahora en dos puntos al Céltiga y en tres a un cuarteto de equipos formado por el Lugo B, el Gran Peña, el Boiro y el propio Montañeros. Con 29 puntos se sitúan Atlético Arteixo, Estradense –próximo rival de los cangueses– y Barco. En definitiva, nueve conjuntos en un margen de solo cuatro puntos. Pero los de Villaverde se han ganado incluso el derecho a mirar de reojo hacia arriba. El Somozas, cuarto, tiene 37 puntos, y el Racing Villalbés, tercero, cuenta con 38. Arosa y Compostela, con 43 y 45 en las dos primeras posiciones, sí parecen ya inalcanzables.

«La Liga está muy igualada y esta semana ya habíamos advertido de que salvo los partidos de Compostela y Arosa, el resto casi todos eran enfrentamientos directos», señala el entrenador moañés. Así, Somozas y Lugo B firmaron tablas y hubo sorpresas como las derrotas de Villalbés a ante Atlético Arteixo y del Céltiga frente al Barco. El Gran Peña venció al Estradense y el Boiro no pudo pasar del empate en su visita al Juventud de Cambados.

Talismán campo Iago Aspas

Frente al Montañeros el Alondras volvió a aliarse con el talismán que está siendo el campo Iago Aspas Juncal. Cinco victorias y un empate es el balance en los seis encuentros disputados hasta la fecha hablan de la transformación operada en los de Rafa Villaverde cuando juegan como locales. Contra los coruñeses «hicimos una muy buena primera parte los dos, aunque creo que nosotros fuimos superiores. Y en la segunda ellos estuvieron mejor, nos apretaron y nos costó tener la pelota». No fue hasta la recta final, cuando los alondristas pasaron a defensa de tres, cuando «ellos se hundieron muy atrás y empezamos a llegar más». Así fue como primero avisó Manufre y luego decidiría el partido Luismi con un doblete en los minutos 89 y 94.

Lucas, con la selección

La Tercera RFEF afronta este próximo fin de semana un parón debido a la disputa de la fase final nacional de la Copa de las Regiones UEFA, en la localidad catalana de Terrassa. Con Galicia estará un jugador del Alondras, Lucas Camba, además de otros cinco futbolistas con pasado rojiblanco, como los porteros Andrés y Ayoub, los centrocampistas Landeira y Noel, y el delantero Adri.