Windsurf / Techno 293
El Náutico Rodeira se prepara para la Copa de España
Este fin de semana sus deportistas acudieron a una concentración de la federación gallega
REDACCIÓN
Los regatistas del Real Club Náutico Rodeira apuran su preparación para competir en la inminente Copa de España de windsurf. Este fin de semana acudieron a una concentración técnica celebrada el Centro Galego de Vela, en Vilagarcía.
La Copa de España comenzará este jueves en El Puerto de Santa María (Cádiz) y se prolongará hasta el domingo. Desde el Náutico Rodeira destacan la «estrecha colaboración» del club con la Federación Galega de Vela y se fijan un objetivo «ambicioso» para esta Copa de España. «Queremos realizar una gran competición para aspirar a las plazas clasificatorias para el Campeonato del Mundo, que se disputará en Turquía en el mes de abril», explican.
El Real Club Náutico Rodeira cuenta con secciones en las modalidades de vela, windsurf, piragüismo y kayak polo. «Apostamos con rigor por las cuatro y estamos convencidos de que el apoyo a la cantera y el trabajo diario en las escuelas es el único camino para seguir formando deportistas de primer nivel que sitúen a nuestro club y a Galicia en lo más alto», concluyen.
