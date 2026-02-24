Atasco monumental en la zona baja

El gol sobre la bocina de Samu Pereiro ante el Bada Huesca sirvió al Frigoríficos del Morrazo para romper la dinámica negativa con la que empezó la segunda vuelta. Un tanto que vale más que dos puntos porque el triunfo cangués aprieta la pelea por la salvación y supone garantizarse el gol average ante un rival directo. El duelo entre Huesca y Cangas cerraba la jornada 18 de la Liga Asobal y los cangueses comenzaban el partido como colistas: con 9 puntos y a uno del Guadalajara, que a mediodía había ganado en su pista al Recoletas Valladolid (31-25). Después de 60 minutos de igualdad, en los que ningún equipo logró una ventaja superior a los dos tantos, el gol de Samu Pereiro le dio un vuelco a la clasificación y permite a los cangueses afrontar con más calma el compromiso de la próxima jornada. Un enfrentamiento en el que salvo hazaña se asume que puntuar es tarea casi imposible: la visita al pabellón de O Gatañal del F.C.Barcelona.

La victoria del equipo de Quique Domínguez deja un atasco y una igualdad monumental en la zona caliente. El Bada Huesca y el Rebi Cuenca ocupan la décima y la undécima plaza con 12 puntos cada uno. Y a continuación aparecen, por este orden, Villa de Aranda, Frigoríficos del Morrazo, Puente Genil y Nava, los cuatro con 11 puntos. De momento este cuádruple empate favorece a los cangueses frente al Nava, con el que perdieron sus dos partidos. Y en última posición sigue de momento Guadalajara con 10 puntos.

El equipo alcarreño es precisamente el próximo desplazamiento del Frigoríficos, una vez completado el trámite ante el F.C.Barcelona. Ese choque clave por la permanencia ya tiene fecha y horario: el sábado 7 de marzo a las 19.30 horas en el pabellón David Santamaría. El Guadalajara ya ganó en la primera vuelta en O Gatañal (29-34), en una segunda parte desastrosa para los cangueses.

El portero croata Ivan Panjan del Frigoríficos del Morrazo celebra este domingo una de sus paradas ante el Bada Huesca. / Jesús Barrabés/Tropycal Films

Para el partido de este domingo ante el Barcelona Quique Domínguez contará con la baja del pivote Javi García, que regresó a las canchas en el duelo ante el Nava. El jugador sufre una sobrecarga en el hombro derecho y aunque viajó a Huesca no llegó a disputar ningún minuto. La intención es que pueda descansar para llegar en buenas condiciones al encuentro ante Guadalajara.

Una nueva jornada con duelos directos y visitas a conjuntos de la parte alta

La decimonovena jornada de liga, que se disputará entre el viernes y el domingo, comienza con un duelo directo en esa parte baja. El Rebi Cuenca recibe en El Sargal al Ángel Ximénez Puente Genil. Los cordobeses, que al final de la primera vuelta destituyeron como entrenador a Paco Bustos y ficharon en su lugar a Toni Malla (procedente de Puerto Sagunto), encadenaban ocho derrotas consecutivas. Una racha que rompieron este fin de semana ante el Caserío Ciudad Real con un empate. Los cordobeses tenían la victoria al alcance de la mano, pero un gol de Javier Domingo sobre la bocina supuso el 27-27 definitivo.

El resto de rivales del Frigoríficos del Morrazo también tienen enfrentamientos complicados. El Viveros Herol Nava debe visitar el Artaleku para medirse al Bidasoa Irún, el Bada Huesca jugará en la cancha del Granollers y el pabellón Santiago Manguán acogerá otra final por la permanencia entre Villa de Aranda y Guadalajara.

La victoria del domingo en Huesca sirve para rearmar moralmente a los cangueses. «Veníamos de una derrota muy dolorosa ante Nava, un partido que se nos fue en los últimos minutos. Ante Huesca era muy importante llegar creyendo y queriendo mucho la victoria. Ese nivel de intensidad y convicción nos permitió sobreponernos a las dificultades que tenía este encuentro», reflexionaba el técnico de los cangueses. Domínguez alabó especialmente el «modo equipo» y la intensidad que mostró el Frigoríficos en los momentos clave, cuando el Huesca amenazaba con inclinar la balanza a su favor [20-18, min.41].

Por su parte, el entrenador del Huesca, José Francisco Nolasco, reconocía que «nos han condenado claramente los dos últimos minutos». El técnico se refirió a cómo el Cangas volteó el resultado, cuando el electrónico reflejaba un 29-28 y posesión para los oscenses. «Un error que provocó un contraataque y el empate [el robo de balón de Manu Pérez] y otro inmediato con el que nos hemos visto por debajo (29-30)», admitía. El Huesca logró empatar por medio de Parera (30-30), con casi 15 segundos por jugar y con posesión para el Frigoríficos. Nolasco asegura que en esa última acción los suyos hicieron «la peor defensa» en toda la segunda parte. «Hemos perdido nosotros», concluía el entrenador del conjunto aragonés.