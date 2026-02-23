El Frigoríficos renace en Huesca

La primera victoria de la temporada llegó ante el Bada Huesca y el primer triunfo de esta segunda vuelta llegó ante el mismo rival. El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro consiguió dos puntos vitales en su visita a la localidad aragonesa, con un gol prácticamente sobre la bocina anotado por Samu Pereiro y que significaba el 30-31. El Cangas comenzaba este partido como colista después de la victoria del Guadalajara ayer a mediodía en su pista ante el Valladolid (31-25) y con este agónico triunfo abandona incluso los puestos de descenso.

El encuentro entre cangueses y oscenses repitió un guion habitual en sus enfrentamientos: mucha intensidad e igualdad hasta el último suspiro. Ayer ninguno de los dos conjuntos llegó a disfrutar de una renta superior a los dos goles. Tuvo varias oportunidades el Frigoríficos mediado el segundo tiempo, pero no las aprovechó y el duelo se dirimió en unos minutos finales de infarto.

El Huesca fue el primero en golpear y en los primeros minutos gozó de las que fueron sus máximas ventajas (4-2 y 5-3). Un arranque en el que los oscenses mostraron cuáles serían sus armas: el lanzamiento exterior de Frank y Samuel Cordiés y el juego con el pivote Artur Parera. A ese primer intento de escapada respondió enseguida el Cangas por medio de Samu Pereiro y Arnau. El extremo catalán, a pesar de que llegaba con molestias en una mano, anotó tres dianas de forma consecutiva, que sirvieron para poner el 6-7 a los once minutos de juego. A partir de ese momento el intercambio de goles y de paradas entre Ben Tekaya e Ivan Panjan fue una constante, casi siempre con el Cangas un paso por delante.

El equipo entrenado por Quique Domínguez pudo irse al descanso con ventaja porque encaró los últimos cinco minutos con un 13-15 a su favor y una posesión para un hipotético 13-16. Sin embargo, Valderhaug cometió pasos y el técnico local, José Francisco Nolasco, solicitó un tiempo muerto que permitió a los suyos equilibrar el electrónico con tantos de Tchitombi y Óscar García (15-15). El Huesca tuvo incluso la oportunidad de irse por delante con una última acción de Frank Cordiés, pero Ivan Panjan realizó una gran parada para retirarse a los vestuarios con máxima igualdad.

El extremo italiano Nicolo D'Antino celebra ayer en Huesca uno de sus ocho tantos en la victoria del Frigoríficos del Morrazo. / Jesús Barrabés/Tropycal Films

Los locales dieron continuidad a su parcial en la reanudación del partido con un tanto de Saa, que ponía el 16-15. Los árbitros castigaron al Frigoríficos en esos primeros minutos con dos exclusiones casi consecutivas de Ludman y Quintas, pero pese a ello los de Quique Domínguez volvían a llevar el timón del encuentro. Después de que D’Antino anotase el 17-18 al transformar un siete metros el Huesca se repuso con un parcial de 3-0, que ponía el 20-18 en el electrónico y obligaba a Quique Domínguez a solicitar un tiempo muerto en el minuto 41. Unos instantes antes Samu Pereiro tuvo que retirarse de la pista con evidentes muestras de dolor en su rodilla derecha, unas molestias que luego no le impedirían volver al 40x20 para convertirse en el héroe de la tarde.

La reacción canguesa fue fulgurante, devolviendo el parcial de 0-3 con un tanto Quintas y dos de D’Antino para que el Frigoríficos del Morrazo recuperase el timón del encuentro (20-21, min.43.50). Un parcial que pudo ser mayor si no fuese por una gran parada de Ben Tekaya a Arnau.

Este cambio de panorama forzó a Nolasco a pedir un tiempo muerto, que no consiguió frenar al Frigoríficos. Después de que Samuel Cordiés empatase (21-21), fueron nuevamente D’Antino y Santi López los que volvieron a disparar al Cangas (21-23, min.46). Los de Quique Domínguez tuvieron una posesión para abrir un hueco de tres tantos, pero al igual que sucediera en el primer tiempo la desaprovecharon y a continuación llegó el empate por medio de Parera y Óscar García (23-23, min.49).

El jugador del Frigoríficos del Morrazo Samu Pereiro, ayer tendido en la pista de Huesca con signos de dolor por un golpe en la rodilla que le obligó a retirarse temporalmente del encuentro. / Jesús Barrabés/Tropycal Films

El partido encaró los últimos diez minutos con una igualdad asfixiante y con la sensación de que cada error podía ser definitivo. Una pérdida de balón canguesa propició un robo de Artur Parera y el pivote se recorrió toda la cancha para poner el 27-26 en el minuto 53, un gol con el que el Huesca recuperaba la iniciativa. A ese tanto respondió Arnau con una rosca sublime para el 27-27.

Los últimos instantes fueron taquicárdicos. A menos de dos minutos y medio para el final el partido parecía inclinarse del lado oscense. Frank Cordiés anotaba el 29-28 y en la siguiente acción Ben Tekaya realizaba un paradón a Arnau. Nolasco paraba el partido para preparar una acción que le permitiese al Huesca sentenciar el duelo en el siguiente ataque.

Sin embargo, aún hubo tiempo para un último giro de guion. Y esta vez favoreció al Cangas. El Frigoríficos salió con una defensa 5.1, una presión con la que Manu Perez consiguió robar un balón crucial para anotar el 29-29 en el minuto 58.16. La intensidad defensiva fue de nuevo clave en la siguiente acción, en la que el Frigoríficos volvió a recuperar el balón. Esta vez el gol llegó de forma agónica y al límite del pasivo, con un lanzamiento de Gayo que ponía a los cangueses por delante, 29-30, con 50 segundos por jugar.

La plantilla del Frigoríficos del Morrazo celebra ayer con aficionados de la Marea Azul desplazados hasta Huesca la importante victoria (30-31). / Jesús Barrabés/Tropycal Films

El Huesca empató por medio de Parera, que ayer fue casi imparable y su séptimo tanto devolvía las tablas al electrónico con apenas 15 segundos por jugar (30-30). Esta vez fue Quique Domínguez el que solicitó tiempo muerto para intentar que los puntos se viniesen para Cangas. Samu Pereiro, que apenas 20 minutos antes tenía que abandonar la pista con signos de dolor y apoyado en uno de los integrantes del banquillo, recibió un balón de Manu Pérez y penetró por el centro de la defensa a pesar de la oposición de Ian Moya y Óscar García para transformar el definitivo 30-31.

Esta victoria coloca con 11 puntos a los cangueses y fuera de los puestos de descenso, empatado con Nava, Puente Genil y Villa de Aranda.