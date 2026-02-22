Raúl Gallego y la puntería condenan al Moaña

El CD Moaña sufrió ayer una dura derrota, sobre todo porque dispuso de oportunidades suficientes para rascar algo positivo en su duelo contra el Arnoia, pero la falta de puntería penalizó en extremo a los moañeses. El encuentro comenzó con un juego de ida y vuelta aunque con ocasiones locales más claras como una cabezazo de Javido que sacó el portero Borja y otro remate de Fraga a pase de Mauro que tampoco encontró la portería.

En el minuto 22 una genialidad de Raúl Gallego adelantó al Arnoia. Se sacó un disparo a unos 30 metros de distancia ante el que nada pudo hacer el guardameta Rulo.

La ficha del partido. / FdV

Marchena estuvo cerca de empatar a la media hora de juego y los locales pidieron penalti por un presunto agarrón a Chisco al filo del descanso, pero no fue señalado por el colegiado.

Ya en la segunda parte el Moaña imprimió más velocidad al juego para tratar de igualar la contienda. Un remate de cabeza de Marcos Torres en los primeros minutos se fue rozando el poste. La entrada de Hugo le dio profundidad a los locales por la izquierda. La mejor ocasión local llegó en el minuto 76 y fue solventada por una gran parada de Borja. En el descuento, tras un envío largo desde el portero, Viso regateó a Rulo y rubricó la victoria del Arnoia.