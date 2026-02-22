El Luceros solo puede aguantar un cuarto de hora ante el Novás

El Valinox Novás ganó con autoridad al Automanía Luceros en el partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de la Primera Nacional. Los de O Rosal siguen contando sus encuentros por victorias y ayer se impusieron 33-22 al filial del Cangas.

El Automanía fue capaz de aguantar el ritmo del líder durante el primer cuarto de hora de juego, pero en el tramo final antes del descanso el Valinox Novás logró un parcial de 12-4 que le permitió llegar al intermedio con un 19-10 en el electrónico.

En el segundo tiempo los locales aún pudieron estirar un poco más su ventaja y al final consiguieron un cómodo triunfo. Los cangueses se quedan con 14 puntos, muy cerca de la zona peligrosa de la clasificación.