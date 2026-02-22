Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

1ª Futgal

Goleada y paso de gigante para el Domaio

Redacción

Moaña

Paso de gigante por la salvacíon del Domaio, que ayer ganó por 4-1 al Caselas en A Granxa. Rober y Hamza marcaron antes del descanso. Los visitantes trataron de meterse en el partido tras la reanudación por medio de Páramos pero Jonás y de nuevo Hamza sellaron la goleada.

El Cangas, a por una victoria reconstituyente en Huesca

«El turismo ya representa el 60% de los recursos de A Guarda»

Dar sentido al destino: los guías que narran la ciudad defienden su papel

El Carnaval sale a la calle para disfrutar del sol

Iago García, jefe de la UDYCO en la comisaría de Vigo-Redondela: «Tras una época de gran escasez, vuelve a haber heroína en la calle»

El Concello repara el pabellón de Aldán y reabrirá el de Darbo el día 28

El «milagro del chorito» o cómo Chile multiplicó por 200 su producción de mejillón en 30 años

Enrique de Madaria (médico): «La pancreatitis aguda es la tercera causa de hospitalización por enfermedad digestiva»

