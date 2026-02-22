Durísima derrota del Bueu ante el Xiria

El Bueu Atlético encajó ayer una durísima derrota en su visita al cuarto clasificado, el Calvo Xiria, un partido que acabó con una diferencia de 20 goles a favor del equipo de Carballo (45-25).

El conjunto de O Morrazo comenzó mandando en el marcador durante los primeros compases del encuentro, un dominio que llegó hasta el 2-3 con apenas tres minutos de juego. De ese resultado se pasó a un marcador de 10-5 en menos de diez minutos, lo que forzó el primer tiempo muerto del técnico del Bueu, Luis Montes. La reacción no llegó y en el minuto 23 tenía que volver a parar el partido, con un 17-9 en el electrónico.

El Xiria llegó al descanso con una renta de ocho goles (20-12), que ponía las cosas muy difíciles para el Bueu en el segundo tiempo. Tras el descanso la ventaja de los locales no dejó de crecer hasta llegar a los 20 goles en los últimos minutos.

Este resultado corta la serie de dos victorias consecutivas del Bueu Atlético y le deja en la octava plaza con 22 puntos. En la próxima jornada el conjunto bueués recibirá en su pista al Porriño.