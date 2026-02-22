El Cangas, a por una victoria reconstituyente en Huesca

El Frigoríficos del Morrazo busca esta tarde su primera victoria de la segunda vuelta y romper la racha de dos derrotas consecutivas con la que ha vuelto a la competición. El conjunto de Quique Domíngez se mide a partir de las 18.30 horas al Bada Huesca, que llega en una dinámica opuesta a los cangueses. Los de José Nolasco vienen de sumar un empate en su pista ante el Valladolid (30-30) y de ganar al Villa de Aranda (30-34). El partido en la cancha arandina dejó una noticia negativa para los aragoneses, que pierden por sanción a su capitán, Drasko Nenadic. El Comité de Competición le ha impuesto una sanción de dos encuentros por “dirigirse al público con gestos provocativos y desafiantes al abandonar el terreno de juego tras ser descalificado, provocando un altercado entre los espectadores». El encuentro será retransmitido por LaLiga+ y estará arbitrado por Andreu Marín Lorente e Ignacio García Serradilla.

El Cangas viajó a primera hora de ayer por carretera hacia Huesca y Quique Domínguez se lleva a todos los jugadores disponibles. En esa lista entra el extremo Arnau Fernández, que se hizo daño en el pulgar de la mano derecha en la anterior jornada. El técnico reconoce que en el encuentro de esta tarde será un duelo de dinámicas opuestas. “Ellos llegan mejor de ánimo y nosotros en un momento más complicado. Pero tenemos que abstraernos de los resultados y de la clasificación”, defiende Domínguez, que augura un encuentro “duro y difícil”.

Hasta la fecha Huesca y Frigoríficos del Morrazo se enfrentaron en doce ocasiones en el pabellón oscense, con un balance claramente favorable a los de Nolasco: seis victorias locales, tres empates y tres triunfos para el Cangas. El último en temporada 2023/24, en la espectacular segunda vuelta protagonizada por los de O Morrazo. El técnico de los aragoneses no se fía de la situación en la que llega el Cangas, que ya se impuso en el partido de la primera vuelta en O Gatañal en la que fue la primera victoria de la “era” Quique Domínguez. “Juegan bien y en equipo, que es muy importante. Además tiene poder de penetración y no es solo fuerte en ataque posicional, sino que corre al contraataque y defiende de forma solidaria”, destaca José Nolasco sobre el Cangas.

El Frigoríficos llega a este encuentro en posiciones de descenso, con 9 puntos y solo uno más que el Guadalajara. Los alcarreños también jugarán su partido de esta jornada hoy: a las 12.30 horas reciben en su pista al Valladolid. «Después de dos días de cierto luto [tras la derrota del domingo ante el Nava] los ánimos ya están recuperados. Nuestra obligación es esa, recuperarnos, prepararnos bien y venirnos arriba para pelear el siguiente partido», defiende Quique Domínguez.

Por su parte, Nolasco no se fía del momento en el que llega el Balonmán Cangas al encuentro de esta tarde. «Esta liga está muy igualada y cualquiera puede ganar cualquier partido. Solo estamos tres puntos arriba y no nos podemos confiar ni relajar. No vamos a ganar al rival porque estemos mejor clasificados porque hace dos semanas éramos nosotros los que estábamos abajo», concluye el técnico del Bada Huesca.