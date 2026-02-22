Fútbol / Preferente Futgal
El Beluso endosa una manita por la vía rápida
Exhibición de eficacia la que demostró ayer el Beluso para conseguir una victoria importante en su lucha por asentarse en media tabla. Una manita le endosó al Cented Academy con cuatro goles en la primera parte.
Los ourensanos, eso sí, estuvieron bien plantados y, pese al marcador, en la primera parte la posesión fue para el Cented. Sin embargo apenas tuvo profundidad ni generó peligro a la portería de Iker. Por el contrario, cada robo del Beluso se convertía en un contragolpe peligroso y así llegaron la mayoría de los tantos.
En el minuto cuatro Álex Jardi abrió la lata tras recoger un rechace del portero. Pasto a la media hora de juego puso tierra de por medio con un disparo cruzado. De nuevo Jardi anotaría minutos después a la salida de un saque de esquina. Millán, antes del descanso, culminó el contragolpe.
En la segunda parte, ya con el Beluso llevándose la posesión, Raúl redondeó el marcador robando el balón en un pase entre los centrales visitantes.
