Alondras y Atlético Coruña, a seguir la estela de los grandes

Alondras y Atlético Coruña Montañeros, dos de los nueve equipos con opciones reales de pelear por la última plaza de promoción de ascenso, se miden hoy en la jornada 22 de la Tercera RFEF (16.30 horas, en el Iago Aspas Juncal–O Casal, de Moaña). El entrenador de los cangueses, Rafa Villaverde, tiene disponibles a todos sus jugadores para el importante encuentro de esta tarde.

Villaverde advierte de que el Atlético Coruña es un «buen equipo, muy ofensivo, con mucha movilidad y que suele practicar un fútbol que somete a los rivales a través de la posesión del balón». A su juicio, por nivel, los coruñeses serán uno de los conjuntos que pelearán por colarse en la fase de ascenso hasta el final de temporada. Cabe recordar que Compostela, Arosa, Villalbés y Somozas ya tienen un pie firme en los cuatro primeros puestos.

El Alondras regresa ante su público —en el exilio de Moaña por las obras en el Campo do Morrazo— después de sumar un empate con sabor a victoria ante el segundo clasificado, el Arosa SC (2-2). Por su parte, los visitantes llegan a la cita tras empatar 1-1 frente al Lugo B, otro rival directo en la zona alta.

La igualdad es máxima: tanto Alondras como Atlético Coruña Montañeros suman 30 puntos, con los coruñeses en la sexta posición y los cangueses en la séptima. Con el objetivo de dar un golpe en la mesa y reforzar su candidatura al ascenso, el Alondras trabajó esta semana para mejorar la contundencia, especialmente en defensa. El cuerpo técnico considera que ante el Arosa, pese a la entidad del rival, el equipo pudo haber sumado la victoria.