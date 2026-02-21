Fútbol / Preferente Futgal
Un necesitado Moaña se enfrenta al Arnoia
Los de Rafa Vázquez están en puestos de descenso tras tres jornadas sin ganar
Con la necesidad de los puntos para tratar de escapar de las posiciones de descenso afronta el Club Deportivo Moaña el encuentro que esta tarde (17.30 horas) lo mide a un Atlético Arnoia que navega por la zona tranquila de la Preferente Futgal. El conjunto que dirige Rafa Vázquez debe ganar para no complicarse la vida después de tres jornadas en las que únicamente ha conseguido un punto, el empate a domicilio ante el Choco.
Las derrotas consecutivas frente a Porriño y Villalonga no permiten mucho margen para el error a los moañeses, que son decimoquintos con 23 puntos, pero que tienen a menos de un partido de distancia a tres de sus rivales (Choco, Cented Academy y Alertanavia). La igualdad es máxima en la zona baja de la categoría –con la excepción de Umia y Celanova, más hundidos–, por lo que encadenar un par de buenos resultados podría darle nuevamente la vida a los celestes.
Vázquez continúa teniendo tres bajas seguras, las de los lesionados Emmanuel, Jesús Varela y Samu.
