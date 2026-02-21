El Domaio se mide al Caselas en una final por la salvación

El Domaio recibe esta tarde (18 horas, campo de A Granxa) al Caselas en una auténtica final por la permanencia entre dos equipos que buscan alejarse de las tres últimas plazas de la categoría. Los moañeses suman 24 puntos por los 22 de su rival, justo por encima de un Caldelas que con 19 marca el descenso.

Los de Miguel del Ojo quieren dar continuidad al triunfo de la pasada jornada en Mos.