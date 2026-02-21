Casi un centenar de barcos se citan en Bueu

Cerca de un centenar de embarcaciones se darán cita mañana en la decimosexta edición de la Bandera de Bateles Concello de Bueu, que organiza el Club do Mar Bueu-Simei y que se disputará a partir de las 10.30 horas en aguas de la Ría de Pontevedra. La cita se enmarca dentro del calendario de la Territorial Sur y fue presentada ayer en un acto al que asistieron los concejales Carmen García y Xosé Leal, así como los directivos de la entidad Rosario Freire y Javier Pazos.

El formato de la prueba será el habitual de regata en línea, con tandas lanzadas cada minuto dentro de la misma categoría y cada cinco minutos entre categorías. El campo de regatas estará situado entre el puerto de Bueu y la playa de Robaleira.

Las previsiones de los organizadores –la inscripción se cierra hoy– apuntan a la participación de 15 tripulaciones alevines, 18 de infantiles, 21 de cadetes, 12 de juveniles, 10 de sub 23 y 18 de sénior, en masculino, femenino y mixto. Habrá una bandera para los clubes ganadores tanto en hombres como en mujeres (sumando los puntos de sus diferentes barcos) y medallas para los primeros en cada una de las categorías.