Remo / Bateles
Casi un centenar de barcos se citan en Bueu
La regata será mañana a las 10.30 horas con el campo situado entre el puerto y Robaleira
Redacción
Cerca de un centenar de embarcaciones se darán cita mañana en la decimosexta edición de la Bandera de Bateles Concello de Bueu, que organiza el Club do Mar Bueu-Simei y que se disputará a partir de las 10.30 horas en aguas de la Ría de Pontevedra. La cita se enmarca dentro del calendario de la Territorial Sur y fue presentada ayer en un acto al que asistieron los concejales Carmen García y Xosé Leal, así como los directivos de la entidad Rosario Freire y Javier Pazos.
El formato de la prueba será el habitual de regata en línea, con tandas lanzadas cada minuto dentro de la misma categoría y cada cinco minutos entre categorías. El campo de regatas estará situado entre el puerto de Bueu y la playa de Robaleira.
Las previsiones de los organizadores –la inscripción se cierra hoy– apuntan a la participación de 15 tripulaciones alevines, 18 de infantiles, 21 de cadetes, 12 de juveniles, 10 de sub 23 y 18 de sénior, en masculino, femenino y mixto. Habrá una bandera para los clubes ganadores tanto en hombres como en mujeres (sumando los puntos de sus diferentes barcos) y medallas para los primeros en cada una de las categorías.
- Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
- «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un herido grave tras golpearse contra el suelo en un parque de camas elásticas de Nigrán
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Tercer clan albanés desarticulado por intentar introducir cocaína por el puerto de Vigo
- «Yibrán me decía: 'Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo'»
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»