El Cangas, más de arena que de cal en los duelos directos

Tres de cal y cinco de arena. Ese es el irregular balance que presenta el Frigoríficos del Morrazo en los enfrentamientos ante sus rivales directos en la lucha por eludir el descenso. A escasas horas de encarar una nueva final, la de mañana ante el Bada Huesca en el Palacio de Deportes de la ciudad aragonesa, el conjunto de Quique Domínguez trabaja para ofrecer su mejor versión. Y esta no es otra que la que le ha permitido conseguir esta temporada tres victorias muy claras –más incluso en el juego que en el resultado final– frente al propio cuadro oscense (32-27) y ante el Caserío Ciudad Real (34-25) en O Gatañal, además de una a domicilio en la cancha del Ángel Ximénez Puente Genil.

La victoria ante el Huesca fue la primera de la era Quique Domínguez, en un notable de los de O Morrazo, que llegaron a disfrutar de una renta de hasta seis goles, bien administrada en los momentos en los que los visitantes apretaron. Las otras dos ante Caserío y Puente Genil llegaron en cuatro días de inspiración para cerrar la primera vuelta en la Liga Asobal Plenitude. Frente a los manchegos el Cangas se mostró arrollador, sin dar opciones en un duelo absolutamente capital para sus intereses, en el que no había margen para el error.

Ante el Puente Genil, por su parte, se alcanzó el ecuador del campeonato con otro triunfo de nivel. Un primer tiempo igualado dio paso a un segundo en el que los de Domínguez impusieron su defensa para anular a un cuadro local desesperado e incapaz de dar respuesta al juego visitante.

Dos de las derrotas, ante el Nava

En el lado contrario de la balanza se sitúan las cinco derrotas encajadas por los cangueses ante equipos de su misma liga particular. Dos de ellas han sido ante la misma escuadra, el Viveros Herol Nava, en encuentros que se acabaron decidiendo en los instantes finales. En tierras segovianas el Cangas cedió 34-33 con una última acción de Quintas errando el lanzamiento ante Mateus Buda. En O Gatañal, el pasado domingo, la derrota de los gallegos llegó después de un 0-3 de parcial final para remontar el choque (26-28).

Más dolorosas han sido las otras tres derrotas. La que más, sin lugar a dudas, la sufrida en casa ante el Guadalajara, en un partido en el que el esperanzador arranque (4-0 en cinco minutos) no se correspondió con lo vivido después sobre la pista. Los alcarreños estrenaron su casillero a costa de un Frigoríficos que le insufló vida en un duelo para olvidar (29-34). También fue un auténtico varapalo la derrota en Alicante frente a un EON que acababa de coger el vigués Roi Sánchez. El Cangas compitió durante un rato y luego fue borrado de la pista por su adversario para acabar encajando una golead de escándalo frente a este recién ascendido (34-24).

Contra el Villa de Aranda nuevamente un buen inicio (6-9) se vio hipotecado por una desconexión (12-4 de parcial) que invirtió la tendencia de un choque que acabó 28-25 para los locales. Finalmente, en Cuenca hubo un empate agridulce tras llegar a los últimos minutos por delante en el marcador (31-31).