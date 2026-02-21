El Bueu Atlético, a ser ambicioso en Carballo.

El Bueu Atlético visita esta tarde (20 horas, pabellón Vila de Noia, con el arbitraje de los asturianos Fernández Herrero y Álvarez Vijande) al Calvo Xiria en busca del que sería su tercer triunfo consecutivo y de seguir aspirando a escalar posiciones en la tabla clasificatoria. Los buenenses suman dos victorias seguidas y son octavos con 22 puntos, a tres de su rival, que es cuarto con 25.

Luis Montes ha convocado a Julio, Raúl, Diego, Adri, Pedro, Vicente, Rubén, Asier, Samu, Roque, Lluque, Gándara, Pepe y Martín. Brais se probará y es duda.