Balonmano / Primera Nacional
El Bueu Atlético, a ser ambicioso en Carballo
El conjunto de Luis Montes busca su tercer triunfo seguido ante un Xiria que es cuarto
Redacción
Bueu
El Bueu Atlético visita esta tarde (20 horas, pabellón Vila de Noia, con el arbitraje de los asturianos Fernández Herrero y Álvarez Vijande) al Calvo Xiria en busca del que sería su tercer triunfo consecutivo y de seguir aspirando a escalar posiciones en la tabla clasificatoria. Los buenenses suman dos victorias seguidas y son octavos con 22 puntos, a tres de su rival, que es cuarto con 25.
Luis Montes ha convocado a Julio, Raúl, Diego, Adri, Pedro, Vicente, Rubén, Asier, Samu, Roque, Lluque, Gándara, Pepe y Martín. Brais se probará y es duda.
