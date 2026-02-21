El Beluso, a comprar una dosis de tranquilidad

Comprar tranquilidad y poner tierra de por medio con respecto a un rival directo y a las posiciones de descenso. Con este objetivo afronta la Cultural Deportiva Beluso el partido que esta tarde (17.30 horas, campo de As Laxes) lo mide al Cented Academy, y en el que confía en obtener un triunfo que lo dispare hacia la zona media de la clasificación de la Preferente Futgal. El conjunto que dirige Bruno Gago quiere aprovechar la inercia generada con la victoria del pasado fin de semana ante el Sporting Celanova (0-4), una goleada que supone el primer triunfo de la era Bruno Gago, y que le permite tomarse un respiro en la tabla.

«Estamos muy animados. Es cierto que las sensaciones eran buenas y que estábamos jugando muy bien. Las dos derrotas no reflejaban la realidad de lo que hacíamos», señala el técnico buenense. Ahora los de O Morrazo suman 28 puntos para situarse en la undécima plaza, con un colchón de cinco sobre el peligro. Pero quieren más, para acercarse a la salvación y para poder gestionar las próximas semanas desde la tranquilidad, toda vez que hoy se miden a uno de los equipos implicados en la pelea por la permanencia (los ourensanos tienen 25 puntos).

«Si ganamos tendríamos seis puntos sobre el Cented, y un colchó sobre el descenso. El objetivo sigue siendo conseguir los 40-42 puntos en los que puede estar la salvación, pero está claro que ir sumando ya reduce el nivel de estrés durante la semana», reflexiona el preparador celeste.

La empresa, no obstante, no será sencilla. Los buenenses han certificado tres triunfos –con sendas goleadas– en sus últimas cuatro salidas, pero curiosamente esto ha coincidido con una fase de la liga en la que han perdido sus dos últimos encuentros como local, ante Portonovo y Antela. Además, enfrente estará un rival «cuya clasificación no refleja su potencial. Es un buen equipo con un presupuesto alto».