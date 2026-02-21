Balonmano
El Automanía Luceros, a cumplir con el trámite ante el potente Novás
Redacción
El Automanía Luceros se medirá esta tarde (19 horas, pabellón municipal de O Rosal, con el arbitraje de los gallegos Alonso González y González Fernández) al Valinox Novás en lo que prácticamente viene a ser un trámite ante el auténtico dominador de la categoría. El filial cangués no renuncia, no obstante, a dar la sorpresa y a romper su negativa racha de resultados, que le ha llevado a acumular siete jornadas sin conocer el triunfo, en las que ha sumado solo dos puntos de 14 posibles. Su rival, en cambio, ha sumado los 42 puntos en juego.
Adrián Méndez mantiene una convocatoria abierta debido a las dudas que tiene por los problemas físicos de algunos de sus jugadores, como es el caso del portero Javi Fernández, el extremo Eloy y el lateral Rahim. Quien es baja segura es el primera línea Iago Iglesias, con un esguince de tobillo. Los jugadores disponibles son los porteros Javi Fernández, Antón y Óscar; y los jugadores de campo Xurxo, Martín, Josemi, Cristian, Eloy, Mendu, Xandre, Dimitri, Salva, Moro, Rahim, Juan Rodríguez, William, Giráldez y Magdaleno.
