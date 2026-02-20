El AP Training derrota al Getelec y refuerza su liderato en Primera

El AP Training ha reforzado su liderato al frente de la Primera División de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña después de haberse impuesto por 5-3 al Getelec/Soluzión Enerxética, rival directo en la lucha por el título. El primer clasificado se mantiene invicto después de seis jornadas y amplía a seis puntos la distancia con respecto a sus inmediatos perseguidores. Lo hace, eso sí, después de un fin de semana en la que se aplazaron dos encuentros con incidencia directa en esa zona de privilegio. El Restaurante As de Guía, segundo clasificado, no pudo jugar ante el quinto, el Persianas Morrazo, mientras que el Bar Moaña/Etéreo Dj’s, cuarto en liza, no jugó ante el Fulming.

En el resto de la jornada el A Centoleira y el Northcoast Barbershop/Orquesta Magos derrotaron de forma ajustada a los dos últimos clasificados, Decoraciones Fernández y A Camelia/A Carriola, respectivamente. Crispametal y RB Academy, por su parte, firmaron tablas (4-4).

Resultados y clasificaciones de la Liga Keniata Gallaecia Moaña. / FDV

En Segunda División el Lirón Store Bueu dio un golpe encima de la mesa al imponerse por un claro 9-5 al Semilla Negra, uno de sus perseguidores. Ahora son Fermonavi/Nexohaüs e Inmobiliaria Grupró los equipos situados en el podio. El primero de ellos venció por 4-2 al Electricidad Bermúdez, mientras que el segundo hizo lo propio por 6-1 al A Chalana de Kuman.

Noticias relacionadas

En la zona intermedia el Malasangre firmó una goleada ante el Kanillas Athlétic (9-1), y abajo el Bar Anxo sumó su primer triunfo ante el Máikel&Best (8-4).