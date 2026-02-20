El Alondras saca pecho ante los gallitos de la categoría

El empate a domicilio ante el Arosa le ha servido al Alondras para reforzar su situación clasificatoria pero, sobre todo, su moral de cara a los enfrentamientos directos que le esperan. Si en la primera vuelta uno de los principales debes del equipo que dirige Rafa Villaverde fue el de los partidos ante los equipos de la zona alta (derrotas ante Compostela, Somozas y el propio Arosa), en lo que va de segunda vuelta los morracenses ya han conseguido vencer al Racing Villalbés e igualar fuera de casa con un Arosa que es el segundo clasificado de la categoría.

«Nosotros tenemos claro que podemos competir con cualquiera, por eso el empate tiene un sabor agridulce», reconoce Rafa Villaverde. El entrenador del conjunto rojiblanco señala que «después de adelantarnos tan pronto y de ser tan dominadores en la segunda parte te queda la pena de no haber conseguido traer algo más». Y es que nuevamente el rendimiento del Alondras fue notable, si bien su técnico apunta que «a estas alturas lo que nos interesa es sumar de tres en tres».

Villaverde tiene claro en dónde tiene su equipo margen de mejora. «Nos falta un poco más de contundencia en ciertas fases del juego», señala. O lo que es lo mismo, «cuando no somos capaces de controlar y de dominar, nos hacen goles». El preparador moañés trata de reforzar la mentalidad defensivo de una escuadra con una eminente vocación de ataque. «Nuestros onces son bastante ofensivos, y eso tiene sus pros y sus contras. En ataque somos peligrosos y tenemos variantes, alternativas. Pero también hay que ser fuertes en defensa», razona.

Séptimo en un pañuelo de nueve equipos

El Alondras es séptimo, situado en una zona media de la Tercera RFEF en la que el atasco es descomunal para optar a la última de las plazas de promoción de ascenso. Las cuatro primeras ahora mismo están más o menos definidas con Compostela (45 puntos), Arosa (40), Villalbés (38) y Somozas (36). Donde empieza el baile es en ese quinto puesto, que actualmente ostenta el Céltiga con 31.

Contando a los de A Illa hay hasta seis equipos en un margen de solamente dos puntos, que se irían hasta los nueve si ampliamos esa diferencia hasta los cinco puntos. La traducción es que más allá de los cuatro primeros y de los cuatro últimos, el resto de conjuntos optan a la gloria. Montañeros y Alondras suman 30 puntos por los 29 de Lugo B, Estradense y Boiro. Un escalón más abajo se encuentran el Gran Peña con 27, y Atlético Arteixo y Barco con 26.

El Montañeros, próximo rival

Precisamente el Alondras afrontará en las próximas semanas un tramo con numerosos enfrentamientos directos, comenzando por el partido del domingo ante el Montañeros. «Es uno de los equipos que más me gustó de la primera vuelta. Son ofensivos, presionan alto, son muy similares a nosotros, asumen riesgos y quieren ganar», comenta Villaverde. Tras los coruñeses habrá parón por la disputa de la fase final nacional de la Copa de las Regiones UEFA y luego los alondristas tendrán enfrente a Estradense, Compostela, Barco, Boiro, Cambados, Somozas y Céltiga. Casi nada.

La buena noticia del duelo del pasado fin de semana fue la entrada en el once de Diego Rodríguez tras meses de inactividad por una lesión en el pie. «Estuvo muy bien, completó el partido aunque la idea era que no jugara tanto, pero lo hizo sin problema», señala el entrenador moañés.