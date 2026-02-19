Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vela / Match Race

El Cigarrán Team regresa de Antibes con dos victorias

La tripulación se midió a los mejores del mundo en el Trofeo Lionell van der Houwen

Los integrantes del Cigarrán Team con la bandera del Moaña Mar en Antibes. | FDV

Los integrantes del Cigarrán Team con la bandera del Moaña Mar en Antibes. | FDV

Redacción

Moaña

El Cigarrán Team levantó en la localidad francesa de Antibes el telón a una temporada en la que competirá bajo la grímpola del Club Social Moaña Mar. Lo hizo en el prestigioso Trofeo Lionell van der Houwen, en el que consiguió dos victorias en nueve enfrentamientos –más la prueba King of the Castle–, que no impidieron que finalizase último en una prueba de gran exigencia y tremendo nivel competitivo.

Los moañeses acumularon experiencia midiéndose a formaciones como el Khumbu de Christian Hamilton (en el que competía el número uno del mundo, Ian Williams) o el Med Racing del francés Ian Garreta, quinto del mundo, quienes, a la postre acabarían siendo primero y segundo, dejando el tercer escalón del podio al Geneva Match Race Team del suizo campeón olímpico y de la Copa América Nelson Mettraux. En cuarto lugar estuvo Timothée Rossi, número 7 del mundo.

Contra ellos peleó la tripulación gallega formada por Óscar Comesaña, Manuel Martínez, José Cigarrán y Roberto Telle –que ocupa el puesto 118 del ranking mundial– en una competición intensa en la que entre los días 13 y 15 albergó casi 90 enfrentamientos. Si bien los vientos moderados fueron la tónica general del torneo, permitiendo mangas tácticas y muy técnicas, la jornada del sábado 14 estuvo marcada por una mayor dureza, con vientos de 17 nudos y lluvia persistente. La organización optó por lanzar más de 60 duelos, poniendo a prueba la resistencia de los competidores.

La próxima gran cita del Cigarrán Sailing Team será a principios de junio en la segunda prueba del Europeo, que tendrá como sede al RCN de Madrid.

TEMAS

