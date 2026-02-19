El Cangas-Barça, fijado para el domingo 1 a las 20 horas

Ya hay fecha para uno de los partidos más esperados de la temporada en el pabellón de O Gatañal. La visita a Cangas del actual campeón de Liga, Copa del Rey y de la Superglobe, el Fútbol Club Barcelona, será el domingo 1 de marzo a las 20 horas. Ese es el horario fijado por la Liga Nexus Asobal para el encuentro que medirá al Frigoríficos del Morrazo con el intratable equipo que dirige Antonio Carlos Ortega, en una cita que tendrá mucho de espectáculo e incluso un espacio para el sentimiento con el posible regreso a la pista morracense del extremo internacional Dani Fernández, jugador del Balonmán Cangas en las temporadas 2020-2021 y 2021-2022.

El partido no está considerado como Día del Club, después de que la entidad presidida por Alberto González optase por eliminar esa figura en los abonos de esta temporada. Eso significa que todos los socios podrán acceder libremente para presenciar el choque sin necesidad de abonar un suplemento. Así, las taquillas abrirán únicamente para poner a la venta los boletos para los no socios. Eso sí, el número de entradas que se pondrá en circulación será limitado a fin de garantizar la prioridad de acceso a los abonados y de respetar el aforo de O Gatañal. Y es que la importante masa social del Frigoríficos ya copa buena parte de los asientos de O Gatañal.

La apertura de la venta de localidades para este partido será hoy a través de la plataforma online hasta final de existencias. Solamente en caso de que quedase alguna entrada disponible el club comunicaría la apertura de la taquilla física. Los precios para el público en general en este encuentro serán de 30 euros para los adultos (personas nacidas en 2006 y en años anteriores), de 18 para los juveniles (nacidos entre 2007 y 2012) y de 10 para los infantiles (nacidos entre 2013 y 2017). La experiencia de temporadas anteriores hace pensar que el despacho de entradas será a buen ritmo y que estas acabarán agotándose más pronto que tarde.

De cara al día de partido el Balonmán Cangas recuerda que los asientos de O Gatañal no están numerados, por lo que recomienda a todas aquellas personas que deseen asistir, que acudan con tiempo suficiente de antelación al polideportivo. La apertura de puertas para ese choque está fijada para las 18.45 horas y para agilizar todo el proceso y mantener un control los accesos estarán diferenciados, con entrada por puertas distintas para los socios y para las personas que no tengan el carné de abonado.

El partido ante el Barcelona queda encajado entre dos auténticas finales para los de Quique Domínguez. Primero se medirán este domingo al Bada Huesca en tierras aragonesas. Y tras el partido frente a los blaugrana tocará afrontar otra visita absolutamente clave al actual colista de la categoría, el Sanicentro Guadalajara. Ante este panorama y habida cuenta de la diferencia de potencial entre el Barcelona y cualquiera del resto de equipos de la Liga Asobal, no es de extrañar que el choque sea más importante para los aficionados que deportivamente para el club.