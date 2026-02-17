El Automanía acusa las ausencias

El Automanía Luceros perdió ante el Gáldar (27-34) en un encuentro en el que se estrelló contra el poderío físico visitante, además de acusar las importantes ausencias con las que afrontaba el duelo. La escuadra que dirige Adrián Méndez siempre fue por debajo en el marcados y, a pesar de sus esfuerzos, no consiguió llegar a engancharse en ningún momento.

Sin Iago Iglesias, sin los dos porteros nominados en Asobal (Javi Fernández lesionado y Mateo con el primer equipo) y con algún otro jugador tocado que acabó entrando en la convocatoria, el duelo se decantó muy pronto hacia el lado canario. Del 4-4 del minuto 10 se pasó pronto a una renta de tres goles de los visitantes, que imponían su físico tanto en defensa, con un buen Magnol bajo palos, como en ataque, con más centímetros y kilos que los locales.

Al descanso la renta del Gáldar era de cuatro goles y así se mantuvo en toda la reanudación sin que el filial cangués pudiese limar diferencias para meter algo de presión a su rival. No fue así, e incluso en la recta final el Gáldar acabó aprovechando mejor sus opciones para aumentar su ventaja. Tras esta derrota el Luceros mantiene tres puntos de renta sobre el descenso.

Noticias relacionadas

FICHA TÉCNICA: