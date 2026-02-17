Arnau Fernández, duda por un traumatismo en el pulgar derecho

La derrota ante el Viveros Herol Nava ha venido acompañada en el Frigoríficos del Morrazo por la lesión de Arnau Fernández, que apenas pudo disputar un par de minutos del choque tras caer lesionado con un traumatismo en el pulgar de su mano derecha. El extremo catalán ya no volvió a la pista y el club confía en poder recuperarlo de cara a una nueva final por la permanencia, la que afrontarán los hombres de Quique Domínguez el próximo domingo en la cancha del Bada Huesca.

Arnau sufrió un fuerte golpe en el dedo en una acción en la que Manu Pérez perdió el balón y él intentó palmearlo dentro de los seis metros hacia la portería de Patotski. La mala fortuna quiso que en esa jugada el portero bielorruso golpeara accidentalmente el pulgar del extremo del Cangas. Aunque aún se mantuvo en pista durante un par de ataques más, finalmente el extremo se retiró dejando su puesto a Arón Díaz. Y es que el golpe, además de doloroso e incómodo, le restó movilidad en la mano. No es la primera vez que le ocurre esto en la presente temporada a Arnau, que ahora deberá aguardar unos días para ver la evolución de este golpe antes de poder estas de nuevo al cien por cien.

El Frigoríficos rebaja su efectividad

El Frigoríficos del Morrazo ha arrancado la segunda vuelta rebajando su rendimiento ofensivo, al haber anotado únicamente 45 goles en los dos partidos disputados hasta la fecha. Los de Quique Domínguez marcaron 19 en la derrota ante el Ademar León, su cifra más baja de la temporada, y el domingo convirtieron 26 ante el Nava. Ante los mismos rivales en la primera vuelta había anotado 58 (25 frente a los leoneses y 33 ante los segovianos), si bien su rendimiento defensivo ha mejorado (53 goles encajados ahora por los 63 de la primera vuelta).

Frente al Nava el Cangas también presentó uno de sus peores porcentajes de acierto en el lanzamiento, con apenas un 54,17 por ciento de efectividad. Los de O Morrazo anotaron 26 goles de un total de 48 lanzamientos. Más allá de las once paradas de Patotski hay que registrar tres disparos fuera, cinco palos y tres blocajes defensivos.

Valderhaug, un paso al frente en su rendimiento en ataque

Doce dianas en dos encuentros y una cada vez mayor presencia en el juego ofensivo del equipo reflejan el paso al frente que ha dado David Kalvo Valderhaug en el Frigoríficos del Morrazo en este 2026. Tras una irregular primera vuelta de campeonato, el lateral noruego parece estar encontrándose cada vez más cómodo en los esquemas de Quique Domínguez, aportando una de las características por las que se le fichó, el gol.

Ante el Ademar el jugador nórdico anotó seis goles de once lanzamientos, incluido un golpe franco directo con el marcador a cero al final de la primera parte. El domingo también marcó seis goles, aunque en esta ocasión solamente le hicieron falta nueve intentos. Fue el autor del tanto del empate en el cierre de la primera parte, pero se quedó con el sabor amargo de haber estrellado en el larguero el tiro que podría haber supuesto las tablas en el último ataque del Cangas.

La lesión de Pereiro –que se perdió el choque ante el Ademar– le ha permitido a Valderhaug disponer de una oportunidad que se muestra dispuesto a aprovechar. Eso a pesar de que en la pretemporada de invierno no pudo trabajar todo lo que le hubiese gustado al estar convaleciente de una lesión de tobillo. Sin embargo, y pese a no estar completamente al cien por cien, el noruego ya está dejando muestras de la calidad por la que se le fichó en el conjunto de O Morrazo.