El Moaña, a regresar a la buena senda en su visita al Villalonga

El Club Deportivo Moaña intentará regresar a la buena senda y levantar el vuelo en el encuentro que esta tarde (17 horas, campo de San Pedro) afronta ante el Villalonga. La escuadra que dirige Rafa Vázquez quiere dejar en el olvido la derrota en casa ante el Porriño –tercer clasificado de a categoría–, que rompió una trayectoria de seis jornadas sin perder. Y es que un triunfo hoy se antoja clave para no caer de nuevo a los puestos de descenso.

El equipo celeste suma 23 puntos, con uno solo sobre Tyde y Alertanavia, que marcan la línea del descenso. Sin margen para el error los moañeses necesitan puntuar ante un rival que suma 28 puntos para ocupar la décima plaza, en tierra de nadie.

Rafa Vázquez tiene las bajas de Villar por sanción, y de Jesús y Emma por lesión. La convocatoria, de este modo, estará integrada por los porteros Guille y Rulo; y los por los jugadores de campo Andrés, Chisco, Dapiga, Juan, Adrián Costa, Hugo, Adrián Alonso, Javi, Marcos, Samu, Marchena, Mauro, Pibis, Breixo, Breno y Fraga.