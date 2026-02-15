Javi García regresa a la lista del Frigoríficos para la final ante el Nava

La presencia del pivote Javi García es la principal novedad en la convocatoria del Frigoríficos del Morrazo para el encuentro que esta tarde (18.30 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los colegiados andaluces García del Salto y Huertas Herrador) afronta ante el Viveros Herol Nava en lo que supone una auténtica final por la permanencia. El pivote leonés regresará a una lista 142 días después –su último partido fue ante el Huesca–, precisamente frente al equipo ante el que sufrió una grave lesión en su hombro derecho.

García –que obviamente aún no está al cien por cien– reforzará las opciones ofensivas de un Quique Domínguez que también recupera al primera línea Samu Pereiro para disponer de su plantilla al completo. La convocatoria está formada por los porteros Panjan y Mateo; los extremos Arnau, Arón, Gallardo y D’Antino, los pivotes Javi García, Quintas y Pablo Castro; los centrales Santi y Manu Pérez; y los laterales Valderhaug, Ludman, Pereiro, Rivero y Gayo. Todo para encarar un partido con tintes de decisivo, un duelo directo entre dos equipos que pelean por la permanencia con unos puntos en juego que claramente pueden tener valor doble. Y es que en O Gatañal se medirán antepenúltimo contra penúltima, ambos con 9 puntos.

El técnico pontevedrés, no obstante, resta ese carácter especial al duelo. «Mi papel es transmitir a los jugadores un mensaje que les ayude a competir mejor. La semana pasada era un partido importantísimo en León y esta semana es lo mismo. A todos los partidos prácticamente les damos el mismo valor», señala. Es más, tampoco habla de decantar el golaverage particular (el Nava ganó de uno en su feudo) en caso de empate final a puntos. «Son dos puntos como los de la semana pasada. Con este encuentro quedan 28 en juego. Hemos tratado de prepararnos buen, de entrenar lo mejor posible y de mejorar cosas», dice.

Sobre el Nava apunta que «tiene una gran plantilla y el hecho de que esté abajo habla de la dificultad de la categoría». Admite que el duelo de la primera vuelta «queda ya muy lejano, ellos han cambiado de entrenador y nosotros no somos los mismos», y en esta línea señala los cambios en su rival, con las incorporaciones de Marquinhos y David Fernández, además del cambio en el banquillo con Villagrán por Senovilla. «Solo ha sido un partido y es difícil sacar conclusiones», reconoce Domínguez.