El Domaio persigue la regularidad

El Domaio visita esta tarde (18.30 horas, campo de As Baloutas) al Mos en un duelo en el que los moañeses quieren comenzar a adquirir una cierta regularidad en su rendimiento para tratar de alejarse del peligro del descenso. La escuadra que dirige Miguel del Ojo viene de sufrir dos derrotas de forma consecutiva que lo han acercado un poco más a esas posiciones de peligro, de las que ahora mismo está separado en solamente dos puntos. Los moañeses suman 21 por los 19 que tiene el Caldelas, ya en descenso directo.

No lo tendrán fácil los rojillos, afectados por un auténtico aluvión de ausencias. Asier, Aldao o Pedro se caen de la lista por sanción, el primero de ellos por la expulsión sufrida ante el Sporting Guardés, y los otros dos por acumulación de amonestaciones. Además, están lesionados Diego, Manu, Eloy y Dani, mientras que Chanty no está disponible por cuestiones personales.

Así las cosas, Del Ojo ha convocado a Róber, Darío, Gabri, Rulo, Antón, Hamza, Lucas, Adri, Marcos, Ángel, Fran, Hugo, Jonás, Pablo, Unai y Manu Hermelo. Aprovechar el olfato goleador que está demostrando Jonás y ser más firmes en defensa son dos de los aspectos principales a cuidar para lograr los tres puntos.