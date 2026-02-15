El Bueu Atlético se aplica tras el descanso

El Bueu Atlético se impuso al Granitos Ibéricos (34-30) en un duelo igualado en sus primeros 30 minutos pero en el que los locales aplicaron una marcha más tras el descanso para llevarse los dos puntos y seguir escalando en la tabla clasificatoria.

Con Cadilla como novedad en el siete inicial, los de Luis Montes se mostraron tan activos en defensa como fallones en ataque en un primer periodo en el que el equilibrio fue máximo para alcanzar el paso por vestuarios con un 13.13.

En la reanudación el Bueu Atlético apretó y abrió hueco (26-20, minuto 46), lo que hizo reaccionar a los visitantes, que vaciaron portería para atacar siete contra seis. Así fueron recortando hasta ponerse a uno (27-26, minuto 53). Montes paró el partido y contrariamente a otros choques los suyos supieron manejar mejor esos minutos finales para no solo conservar su renta sino incluso ampliarla con un Diego Pérez que acabó con ocho dianas sin fallo.

