El Beluso busca el primer triunfo de la era Gago

La Cultural Deportiva Beluso visita esta tarde (16.30 horas, campo de San Rosendo) al Sporting Celanova en busca del que sería su primer triunfo de la era Bruno Gago. Lo intentará ante uno de sus rivales directos en la lucha por la permanencia, un cuadro ourensano situado en puestos de descenso siete puntos por debajo. Una victoria de los de O Morrazo le permitiría alejarse del peligro y, de paso, dejar muy tocados a los locales.

El conjunto celeste aspira a poder traducir las buenas sensaciones de las dos últimas semanas en resultados. Frente a Atios y Antela, primero y segundo cuando se midieron a los de Gago, el Beluso cumplió en cuanto a juego y ocasiones, pero en ambos casos cayó derrotado de forma ajustada. Ahora tendrá enfrente a un equipo de otra Liga en un partido con otros condicionantes, y deberá dar el do de pecho para ganar tranquilidad en la tabla clasificatoria.

Los visitantes tendrán dos bajas importantes en su sala de máquinas. Bruno se cae de la lista por una lesión que lo mantendrá un mes en el dique seco, y Álex Fernández deberá cumplir un encuentro de sanción por la expulsión. El resto de la plantilla está disponible, por lo que la convocatoria estará formada por los porteros Íker y Antón; los defensas Bermu, Vivi, Parada, Lope, Cristian, Ortube y Freire; los centrocampistas Santi, Mole, Jardí, Pasto y Pedro; y los delanteros Abraham, Arroyo, Raúl Paredes y Millán.

Los morracenses suman 25 puntos en su casillero, con un colchón de tres sobre una zona de descenso marcada por Tyde y Alertanavia. En medio de la pelea también se encuentran Choco (23), Moaña (23) y Cented Academy, en lo que se presume será una lucha denodada por eludir esas plazas de descenso. Es por ello que el Beluso quiere aprovechar los duelos directos para poner tierra de por medio, con el objetivo de alcanzar cuanto antes los 40 puntos en los que podría estar la tranquilidad. Alejarse y evitar agobios será determinante para poder desplegar mejor su juego y no acabar pagando las apreturas clasificatorias.