El Automanía Luceros, con dudas, busca la sorpresa ante el Gáldar

El Automanía Luceros intentará dar la sorpresa en el encuentro que este mediodía (13.30 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los gallegos Díaz García y Barreiro Suárez) afronta ante el Gáldar. Los de Adrián Méndez quieren reencontrarse con un triunfo que no saborean desde el 14 de diciembre ante el Lalín, una situación que les ha llevado a sumar únicamente dos empates en los últimos seis partidos, y a ver menguada a solo tres puntos su renta sobre el descenso. Ganar se antoja fundamental para mantener la tranquilidad en las próximas semanas.

La semana ha sido un tanto accidentada para el filial cangués, que ha visto cómo caían algunos de sus jugadores más importantes, como el meta Javi Fernández o el lateral Iago, tocados tras los entrenamientos con el equipo de Asobal. Salva, por su parte, aún arrastra molestas tras una rotura fibrilar. Así, Adrián Méndez no decidirá la convocatoria hasta hoy y ha llamado a Javi Fernández, Antón, Óscar, Xurxo, Martín, Josemi, Cristian, Eloy, Iago, Mendu, Xandre, Dimitri, Salva, Moro, Rahim, Juan, William, Giráldez y Magdaleno.