Samu Pereiro y Javi García apuran su recuperación para el duelo ante el Nava

El Frigoríficos del Morrazo avanza en la preparación del encuentro de mañana ante el Viveros Herol Nava, en una de esas finales por la permanencia que deberá afrontar en la segunda vuelta del campeonato en la Liga Nexus Asobal. Lo hace muy pendiente del estado físico de Samu Pereiro y Javi García, los dos actuales inquilinos de una enfermería que confía en vaciar para un choque de vital importancia ante uno de sus rivales directos en la lucha por eludir los puestos de descenso y promoción. La intención es agotar, en la medida de lo posible, las opciones de que ambos puedan estar a disposición de Quique Domínguez.

La evolución de ambos jugadores está siendo positiva en los últimos días, si bien falta por conocer si esa mejoría será suficiente para que entren primero en la lista de convocados y que luego estén en condiciones de poder ayudar a sus compañeros. «Están entrenando cada vez mejor y cada vez están más cerca de volver», señala Quique Domínguez, que no se atreve a adelantar un plazo para contar con ambos.

Lo cierto es que tanto Pereiro como Javi García tienen en su contra el largo periodo de inactividad que arrastran por sus respectivas lesiones. En el caso del lateral ya acabó la primera vuelta con molestias en el talón e incluso forzó para disputar el último encuentro del año frente al Puente Genil. El parón navideño no le hizo mejorar de su dolencia y de hecho no pudo entrenar con normalidad en toda la pretemporada ni llegó a jugar en los amistosos ante Aguas Santas, Póvoa y ABC de Braga. Frente al Ademar León entró en la lista, pero no jugó un solo minuto. Ahora habrá que ver si esa mejoría experimentada esta semana le dará para estar entre los elegidos por el técnico pontevedrés.

En el caso de Javi García, el periodo que ha estado alejado de las canchas es bastante superior, ya que se lesionó en el encuentro de la primera vuelta precisamente ante el Nava, y tras jugar frente al Huesca la semana siguiente tuvo que parar al diagnosticársele una grave lesión de hombro que le obligó a pasar por el quirófano. Han pasado tres meses y medio desde esa intervención quirúrgica y la recuperación del leonés ha sido tan rápida como positiva. El pasado 29 de enero se incorporó a las sesiones de grupo –limitando los contactos para evitar una recaída– y ha ido adaptándose progresivamente a un mayor número de tareas. Eso sí, habrá que valorar si su puesta a punto ya le sirve para estar entre los 16 elegidos o si aún debe esperar a fin de no correr riesgos.

El Cangas activa su club de empresas

Crear una comunidad de patrocinadores para que interactúen entre ellos y puedan ampliar sus oportunidades de negocio. Este es uno de los principales objetivos del Club de Empresas del Balonmán Cangas, una iniciativa que presentó ayer a sus principales mecenas en una jornada de confraternización que se celebró en el pabellón de O Gatañal con la presencia de cerca de una treintena de estas firmas colaboradoras de la entidad que preside Alberto González.

Noticias relacionadas

«Queremos salirnos del patrocinio tradicional, acabar con el ‘hago esto por ayudar al club’ para que puedan tener un mayor retorno», señala Pepe Camiña, impulsor de este proyecto, en el que la idea es realizar cuatro eventos al año. La cita de ayer contó con la presencia de Nexus –patrocinador de Asobal– y finalizó con unos pinchos con la plantilla del Frigoríficos.