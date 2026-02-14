El Bueu Atlético, con los justos para medirse al Granitos

El Bueu Atlético recibe esta tarde (19 horas, pabellón Pablo Herbello, con el arbitraje de los gallegos Rivera Senra y Rodríguez Tesouro) al Granitos Ibéricos con la intención de sumar un triunfo que le permita seguir mirando hacia la zona media alta de la clasificación de la Primera Nacional. Lo hará con los justos en la convocatoria, ya que las bajas dejarán a Luis Montes con únicamente 14 jugadores disponibles, incluyendo entre ellos a dos del filial.

El entrenador vigués seguirá sin poder contar en su plantilla por diferentes razones con Brais, Mauro, Mario, Hugo y Martiño, por lo que la convocatoria estará formada por los porteros Julio y Raúl; los extremos Diego, Adri, Pedro y Vicente Enrique; los pivotes Asier Cerqueira y Rubén Augusto; y los primeras líneas Samu Seijas, Roque, Lluque, Gándara, Pepe Camiña y Martín Cadilla.

Los buenenses quieren hacer valer su triunfo del pasado fin de semana ante el Culleredo, que les ha permitido auparse a la octava plaza con 20 puntos en su casillero, los mismos que tienen los coruñeses y el Gáldar, y a tiro de otros dos equipos como son Teucro (22) y el Granitos Ibéricos (23), precisamente su rival de esta tarde. Sumar un triunfo permitiría a los de Montes engancharse a la lucha por la quinta plaza tras una temporada un tanto irregular, marcada también por los numerosos problemas físicos en el equipo.