Bárbara Lagoa, a la final con las Guerreras Promesas

La jugadora del Instalaciones Parcero Balonmán Cangas Bárbara Lagoa disputará hoy con la selección española promesas la final del Campeonato Mediterráneo, que se está disputando estos días en Kosovo. Las Guerreras Promesas han cerrado una primera fase del torneo perfecta, consiguiendo cinco victorias en otros tantos encuentros, lo que le ha permitido encabezar su grupo y acceder a la gran final por el título, en la que se enfrentará esta tarde a partir de las 18.30 horas a Croacia.

El combinado que dirige Miguel Etxeberría debutó con paliza a la anfitriona, a quien derrotó por 39-13. En el segunda jornada se deshizo con más problemas de otra selección balcánica como la de Montenegro por 23-19. La tercera víctima de las Guerreras fue Bulgaria, que sucumbió por 30-8. El duelo más complicado de esta primera fase fue ante Rumanía, a la que se acabó venciendo por 26-24. Y ayer mismo las españolas ganaban 30-20 a Turquía.

Noticias relacionadas

Lagoa ha disfrutado de minutos en estos encuentros, en los que ha podido aportar seis goles (tres ante Bulgaria, dos frente a Kosovo y uno ayer mismo ante Turquía). La pivote es uno de los productos de la prolífica cantera canguesa.