Fútbol / Tercera RFEF
El Alondras se examina ante el Arosa para optar a la fase
El conjunto cangués quiere hacer valer su buen momento ante uno de los favoritos | Guille, por sanción, es la única ausencia entre los de Rafa Villaverde
El Alondras visita esta tarde (16.30 horas, campo Manuel Jiménez Abalo) al Arosa en un duelo que será una auténtica reválida para los cangueses en sus aspiraciones a optar a la promoción de ascenso a Segunda RFEF. La escuadra que dirige Rafa Villaverde se medirá a uno de los gallitos de la categoría (suma 39 puntos por los 29 de los cangueses) con el aval de su notable rendimiento en las últimas semanas, con tres victorias en cuatro partidos que le han servido para auparse a la sexta plaza, con los mismos puntos que el quinto clasificado, el Boiro. Todo lo que sea puntuar dispararía la ambición –y evidentemente la moral– de los cangueses.
«Si queremos estar ahí arriba hay que competir con estos equipos, por mucho que el Arosa ahora incluso está optando al primer puesto», afirma el técnico alondrista, que apunta a que «hay que ganar los partidos ante rivales directos». Hasta el momento el rendimiento de los rojiblancos ante las escuadras en ascenso directo o promoción ha sido irregular. Doble triunfo ante el Villalbés, igualada con el Boiro y derrotas ante Compostela, Somozas y el propio Arosa en O Morrazo.
El duelo ante el Arosa marca el arranque de un tramo del calendario especialmente exigente, con rivales como los vilagarcianos, el Montañeros, el Estradense o el líder Compostela. «Es una parte de la temporada difícil para todos y en la que intentaremos conseguir más puntos que en la primera vuelta», explica el entrenador moañés.
Buen momento cangués
El cuadro rojiblanco llega en un buen momento de juego y de resultados, si bien es cierto que últimamente le ha costado algo más puntuar a domicilio, con derrotas ajustadas frente a Lugo B y Noia y un empate con el Viveiro. Pero esos cinco victorias y dos igualadas en las últimas nueve jornadas le han permitido reactivar sus opciones de pelear por la zona de privilegio, una vez ha logrado poner tierra de por medio con respecto al descenso, sobre el que tiene 12 puntos de margen.
La mejoría deportiva ha ido acompañada de la recuperación de futbolistas, dando más opciones a Villaverde para conformar su once y, sobre todo, para poder contar con recambios en el banquillo. La única ausencia para este duelo es la del sancionado Guille, autor de uno de los goles del triunfo del pasado fin de semana ante el Atlético Arteixo. Por contra, el técnico moañés sí podrá disponer del central Abel y de los laterales Diego y Víctor, por lo que manejará diferentes alternativas para reemplazar a Guille en el entramado defensivo. La convocatoria estará formada por los 19 futbolistas disponibles –Villaverde no recurrirá al filial para completar la lista–, que son los porteros Brais y Pedro; los defensas Víctor, Diego, Kopa, Abel, Guime y Aitor Aspas; los mediocampistas Ube, Adrián Cruz, Rocha, Adri Hernández, Lucas Camba y Javi Pereira; y los atacantes Luismi, Manufre, Martín Rafael, Íker y Yelco.
En el banquillo de enfrente estará el que fuera preparador alondrista las dos últimas temporadas, Gonzalo Fernández, al frente de un ambicioso proyecto que tiene a otro exalondrista como una de sus estrellas, el moañés Gabri Palmás, autor de ocho dianas esta temporada. Junto a él otro jugador con pasado en Cangas como Álex Rey, además de hombres importantes en la categoría como Marcos Remeseiro, Martín Diz, Rivera, Iñaki o Édgar.
