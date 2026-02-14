Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala

El ADFS Bueu recibe al Sala Ourense para prolongar su buena racha

Redacción

Bueu

El ADFS Bueu recibe esta tarde (16.30 horas, pabellón Pablo Herbello) al Sala Ourense con la intención de extender su buena racha de resultados, que le ha llevado a ganar cuatro de sus últimos seis encuentros, el último de ellos el pasado fin de semana ante el Redondela (3-6).

Los de Ricardo Sanjorge suman 25 puntos por los 24 de su rival de mañana y quieren ampliar su renta sobre el descenso, que es de diez puntos.

